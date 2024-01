VANCOUVER - La Texas Scientific Italian Community (TSIC) e la University Canada West (UCW) hanno ufficializzato la data del 13 aprile, a partire dalle ore 9.00, per la XVIII Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo, che si terrà nell'East Wing Lounge dell'Università Canada West, Vancouver.

La conferenza è aperta ai ricercatori e alle ricercatrici di diversi settori: scienza, tecnologia, aerospazio, medicina e materie umaniste. È aperta anche a tutti i ricercatori e le ricercatrici provenienti dai paesi del mondo.

Per partecipare è necessario mandare un abstract della propria ricerca e una breve biografia, inviandola a xviiiconferenceresearchers@gmail.com entro il 20 marzo 2024.

L'Abstract, comprensivo del riassunto della ricerca e della biografia, devono essere in formato docx e limitati a una pagina stampata che non superi le 400 parole. L'incontro si terrà in lingua inglese. Sarà possibile seguire l'evento anche in live streaming sulla pagina Facebook.