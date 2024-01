NEW YORK - “Insegnare l’italiano negli USA: 10 idee per una didattica che innova”: è il tema della giornata di didattica gratuita che, organizzata da ALMA Edizioni, si terrà il 3 febbraio, dalle ore 9:00 alle 17:00, presso l‘Istituto Italiano di Cultura di New York.

Relatori dell’evento saranno Giorgio Massei e Tania Convertini, che interverranno rispettivamente su “DIECI lezioni di italiano: come migliorare l’apprendimento dell’italiano in 10 facili mosse” e “Neuroscienze e insegnamento linguistico: dalle teorie alle tecniche per la classe”, il primo, e “Nuovi strumenti per innovare. Il Design Thinking nella classe di lingua e cultura italiana” e “Parole che uniscono: coltivare l’empatia nelle classi di lingua e cultura italiana”, la seconda. Ad illustrare le novità di ALMA Edizioni interverrà la direttrice operativa Diana Biagini, consulente didattica per insegnanti universitari di italiano negli USA.

Al termine della giornata saranno consegnati gli attestati di partecipazione ai presenti e copie del saggio “DIECI • Italian Course for English Speakers”.

Giorgio Massei è il direttore operativo e strategico di ALMA Edizioni. Autore di testi didattici e formatore, ha insegnato per anni presso la University of Michigan, ha fondato e diretto il Laboratorio Edulingua di San Severino Marche, è stato coordinatore dei corsi online e responsabile della piattaforma digitale Dante.global della Società Dante Alighieri e docente nel Master in Didattica dell’italiano a stranieri ITALINT dell’Università di Macerata.

Tania Convertini dirige il programma di lingua italiana al Dartmouth College (NH). Le sue aree di ricerca includono la pedagogia della lingua e la pedagogia digitale, l’educazione interculturale, il cinema e i mezzi di comunicazione. Ha pubblicato articoli sull’uso pedagogico del cinema e della tecnologia nelle classi di lingua, nonché letture critiche di film, spettacoli televisivi e testi letterari.