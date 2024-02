di STEFANO CASINI

Ho seguito la carriera di Sergio Mattarella da sempre e, sempre, mi é parsa una grande persona, semplice, educata, colta, simpatica, sempre di buon umore, con quei suoi occhi chiari e quel sorriso buono.

Quando un giorno, nella Casa degli Italiani,davanti a un salone pieno zeppo e con il nostro Direttore Porpiglia a fianco, il nostro Presidente ci diede, ad ognuno della famiglia di GENTE D’ITALIA un premio, mi cadde una lacrima, la stessa che mi é caduta qualche minuto fa quando ho visto come ha accolto al Quirinale Jannik Sinner, questo ragazzo di 22 anni della provincia di Bolzano, che ha vinto l’Australian Open in una finale da cardiopalma! Ha detto Mattarella:

“Complimenti a Sinner. Vincere un Grand Slam é un grande risultato….devo confessarle che, ero impegnato e ho visto la partita al quarto set (tutti a ridere perché Medvedev aveva vinto i 2 primi set 6-3, 6-3 e la rimonta di Sinner é stata un’impresa quasi impossibile davanti al N2 del Mondo). Subito ho avuto la certezza che lei avrebbe vinto, perché vedevo la tranquillitá con cui lei stava giocando. Apprezzo la sobrietá e semplicitá che lei esprime. Ora vorrei dire che, gli italiani vorremo che lei vinca in ogni Slam e questo sarebbe ingiusto, ma ció che son sicuro, che lei dará sempre il suo meglio per il nostro paese. Non deve sentirlo come una pressione, ma tutti siamo sicuri che l’impegno ci sará sempre!”.

Parole semplici, chiare, di un “BUONO”, ma anche di un grande Presidente che ci ha premiato per il nostro lavoro, come ha riconosciuto Sinner come un rappresentante del nostro paese ai massimi livelli. Nessuno di noi, il primo é proprio il nostro Direttore Domenico Porpiglia, potrá mai dimenticare di aver ricevuto un premio da un Presidente della Repubblica come Sergio Mattarella.

Per ognuno di noi, quel premio, sará sempre lo stimolo di cui abbiamo bisogno i giornalisti che fanno ESCLUSIVAMENTE, il loro dovere. Non ci da altro che molta pena che ci siano stati loschi personaggi che ci hanno cercato di farci chiudere la bocca, che ci hanno attaccato, hanno fatto lobby per distruggerci ( ma li aspetta il verdetto della Giustizia, tra pochi giorni…. Quella penale è civile….) Peggio per loro, non saranno mai ricordati non come persone per bene o persone oneste! Chi mette il bavaglio alla LIBERTÁ, sará sempre un paria nella vita, un vigliacco! Noi siamo dei professionisti che abbiamo sempre fatto il nostro dovere: INFORMARE I NOSTRI LETTORI. Loro finiranno in qualche buia stanza della Farnesina o in galera per aver truccato i voti alle elezioni… che pena… E meno male che a giorni arriva una persona per bene… avrà molto da lavorare però per far ritornare nella collettività quell amore per l Italia distrutto negli ultimi 4 anni….