Sanremo 2024, TOP seconda serata

GIOVANNI ALLEVI: Il maestro Allevi ha conquistato il cuore del pubblico non solo con la sua performance musicale. Il suo racconto sincero (RIVEDI QUI IL MONOLOGO) del dolore e della malattia, unito alla forza e alla speranza che ha trasmesso, ha toccato profondamente tutti. Le sue parole sono state un inno alla vita, al coraggio e alla forza, meritando un voto massimo. Decisamente il momento più toccante della serata.

LA PRECISAZIONE DI DARGEN D’AMICO: Menzione speciale va a Dargen D’Amico che, sul palco, ha voluto fare una precisazione sul discorso pacifista della sera prima. Con la sua solita ironia, ha detto: ”Ho commesso tanti peccati nella mia vita ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica. Ero solo guidato dall’amore”. Che dire, ha spiazzato tutti.

GIORGIA: Un ritorno emozionante al passato con “E poi” di Giorgia, che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua interpretazione impeccabile. La piccola Giorgia di 23 anni è tornata sul palco dell’Ariston, scatenando una grande tenerezza nel pubblico. Nonostante il tempo trascorso, la sua voce è rimasta impeccabile, regalando virtuosismi millimetrici che hanno emozionato tutti.

GLI ARTISTI PRESENTATORI: Menzione speciale va agli artisti che hanno accettato di presentare i colleghi. Divertenti e divertiti, hanno superato la prova con grande successo, dimostrando di essere poliedrici e pronti a mettersi in gioco in ogni situazione.

LA PUBBLICITA’ DI NETFLIX: “Lo sappiamo, questa settimana guarderete altro. Ci rivediamo la prossima”. Il claim dello spot Netflix che parla agli oltre 10 milioni di italiani che guardano Sanremo e gli dà appuntamento con i titoli più attesi della primavera sulla piattaforma. Per noi geniale.

I FLOP

JOHN TRAVOLTA COSTRETTO A BALLARE IL BALLO DEL QUA QUA: Decisamente il momento peggiore della serata. Un’occasione sprecata per l’iconico attore hollywoodiano. Costretto a esibirsi in un imbarazzante ballo del qua qua, l’esperienza è stata deludente sia per lui che per il pubblico. Una scelta che ha lasciato molti spettatori a chiedersi il perché di questa performance, risultata imbarazzante per tutti gli attori coinvolti.

ROMAGNA MIA IN STILE SAGRA DI PAESE: Tra i momenti meno apprezzati della serata, dobbiamo menzionare l’esibizione di “Romagna mia”, che ha portato sul palco di Sanremo un’atmosfera da sagra di paese. Nonostante l’omaggio ai 70 anni della canzone fosse giustificato, chi chiediamo se la performance non avrebbe potuto essere aggiornata e resa più attuale per il 2024.

NEK E RENGA: Un altro flop lo diamo alla canzone di Nek e Renga, da cui ci aspettavamo molto di più. Il brano in gara è di una banalità disarmante, a partire dal testo fino ad arrivare alla melodia. Spettatori e fan delusi.