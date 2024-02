ROMA - Deputato Pd eletto in Sud America, Fabio Porta parteciperà alla presentazione della ricerca “L’Abruzzo e i suoi giovani”, in programma domani, 15 febbraio, dalle 13.00 nella sala stampa della Camera.

Oltre al deputato interverranno Luciano D’Alfonso, già presidente della Regione Abruzzo ora deputato, Michele Lanzetta, direttore del Cafre dell’Università di Pisa, e Angelo Caruso, Presidente della Provincia de L’Aquila.

A presentare i dati saranno le responsabili scientifiche della ricerca, Patrizia Magnante (Università Tor Vergata, Presidente nazionale della Società Italiana di Sociologia) e Serena Gianfaldoni (Cafre Università Pisa, direttivo della Società Italiana di Sociologia) con Giorgia Altobelli (collaboratrice della ricerca Indire – Its e referente per l’Abruzzo della Società Italiana di Sociologia).

Quindi, spazio alle testimonianze dei territori con Clarice Lattanzi (Presidente Anteas L’Aquila – Sulmona), Roberto Biondi (docente di lettere all’IIS “D’Aosta” de L’Aquila) Daniele Di Filippo (studente dell’IIS “D’Aosta”); e alle esperienze Pcto riportate da Rosa Romeo (docente di scienze umane e filosofia all’ISS Gassmann di Roma) con Siria Antoniutti e Giada Troiani, studentesse nello stesso Istituto.

Modera Gianni Lattanzio (Consiglio Direttivo Associazione Abruzzesi nel mondo).