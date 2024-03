TENERIFE - Il Comites di Arona e il Fogolâr Furlan delle Canarie, in Spagna, hanno organizzato la "Festa del Friuli", che si terrà a Tenerife il prossimo 3 aprile presso la sala Chasna Centro Cultural de Los Cristianos, plaza del Pescador 1 (Arona), e sarà diretta dal Presidente del Comites Maurizio Mior.

L'evento, patrocinato dal consolato d’Italia nelle Isole Canarie e dall’Ente Friuli nel Mondo, vedrà la partecipazione anche di varie associazioni italiane e spagnole.

Il 3 Aprile si rievoca il decreto Imperiale del 3 Aprile 1077, che sancì la rinascita dello Stato Patriarcale del Friuli, viene così ricordata l’investitura feudale del Patriarca Sigeardo, che consentì al Friuli di riacquisire integrità territoriale e autonomia politica.

Lo Stato Patriarcale del Friuli fu un’unità etnica e culturale, che per l’epoca raggiunse forme di organizzazione civile molto avanzate, a partire dal 1231 ha generato uno dei Parlamenti più antichi d’Europa e ha resistito per lungo tempo ai tumultuosi avvenimenti della storia sino al secolo XV.

Dal 2015, grazie all’approvazione della legge regionale n. 6 del 27 marzo, si possono ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo Friulano, questo rafforza la consapevolezza di far parte di un popolo dalle solide e antiche radici, nel segno di un’identità forte che va valorizzata e nel rispetto di ogni differenza.

Durante la serata, verranno anche ricordati momenti di storia del Friuli, tra cui gli avvenimenti che precedettero e che culminarono alle ore 02.00 del 24 ottobre 1917, che colpirono duramente il territorio friulano, che ha dovuto poi sopportare un anno di terribile occupazione Austro Ungarica, con centinaia di migliaia di sfollati e un numero incalcolabile di vittime. Durante la rappresentazione vi sarà una interazione di filmati, fotografie d’epoca e anche un interludio teatrale con un attore che interpreterà alcune delle figure più salienti di quella battaglia.

L’evento vorrà essere un’occasione d’intrattenimento e d’informazione, non sarà una lezione di storia con una presentazione di asettiche date e numeri, ma un'analisi tendente ad illustrare, come la composizione sociale, culturale, le tecniche civili e militari del nostro paese di allora già aveva in se tutte le caratteristiche per prefigurare quei cosi tragici eventi e quelli successivi.

Il relatore sarà Maurizio Mior, Presidente del Com.It.Es, membro e coordinatore delle due sedi del Fogolar Furlan Canarie, che ha già tenuto incontri simili nell’ambito dell’attività del Fogolar; mentre a interpretare i testi sarà l’attore Diego Magagna e la regia audiovideo sarà a cura di Marco Lodde.