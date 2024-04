ROMA – Sono cinque. Ma potrebbero diventare addirittura sei, i posti riservati alla Serie A nella prossima Champions League, quella in formato XXL. Se l’ufficialità dei 5 slot è arrivata ieri con la qualificazione alle semifinali di Europa League e di Conference League di Atalanta, Roma e Fiorentina, c’è ancora uno spiraglio di sogno cui possono aggrapparsi i club italiani invischiati nella corsa all’Europa e ai suoi milioni.

Due dei quattro posti aggiuntivi rispetto alle passate edizioni, saranno infatti assegnati alle due Federazioni che avranno ottenuto il miglior ranking per Paesi. La Serie A ha conquistato il diritto a portare 5 squadre il prossimo anno. Ma Roma e Atalanta e potrebbero portarne un altro, un sesto.

E come? Se la Roma o l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League, si qualificherebbero in automatico per la Champions League. Ma se finisse anche quinta in campionato (situazione verosimile, dato che attualmente la Roma è quinta e l’Atalanta sesta), ecco che lo slot slitterebbe al sesto posto.

In attesa ci sono Roma e Atalanta in pole, ovvio, ma anche Lazio e Napoli