NEW YORK - Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha guidato una delegazione regionale a New York, dove la settimana scorsa ha incontrato, per le celebrazioni del "Verrazzano Day", il sindaco di New York, Eric Leroy Adams. Insieme al sindaco, c'erano Tiffany Raspberry, direttrice degli affari intergovernativi e consigliere senior per gli affari esteri, Kristen Edgreen Kaufman, vice commissaria per i partenariati pubblico-privati e lo sviluppo economico per gli affari internazionali, e Nancy Mammana, direttrice marketing turismo e convegni.

L’incontro è durato più di un’ora e si è concentrato sulla possibilità di costruire relazioni importanti sul versante culturale, turistico ed economico, anche in virtù dei legami storici che legano la città di New York e la Toscana. Per quanto riguarda la cultura, il presidente della Regione ha spiegato che insieme al sindaco Adams è stata condivisa la necessità di approfondire le modalità attraverso le quali la Toscana può contribuire a celebrare, nel 2026, il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d’Indipendenza e la fondazione degli Stati Uniti d'America, attraverso mostre ed eventi dedicate al ruolo che hanno avuto personaggi toscani, ed in particolare Amerigo Vespucci, Giovanni Da Verrazzano, Filippo Mazzei e Antonio Meucci.

Passando poi ai rapporti economici il presidente ha sottolineato che la reciproca collaborazione si è concretizzata nei numerosi incontri che la delegazione toscana ha avuto con possibili partners, investitori e fondi di investimento interessati alla nostra regione. E sulle possibili sinergie nei settori dell’innovazione e della ricerca, dato che l’economia Usa da sempre ha mostrato grande attrazione verso la grande capacità e l’ingegno provenienti dall’Italia e dalla Toscana in particolare.

Infine, sul piano turistico, è stata evidenziata la grande attenzione dei musei di New York per la Toscana. In questo momento il Metropolitan Museum of Art ospita, fino a luglio, una mostra dedicata al Rinascimento. Secondo il presidente della Regione tante altre iniziative possono essere sviluppate e organizzate, grazie anche al supporto del Consolato italiano di NY guidato da Fabrizio Di Michele.