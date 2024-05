Quante italiane in Europa League?

La Roma dunque chiuderà il suo campionato al sesto posto: se non sarà in Champions, giocherà l’Europa League. Dipende tutto solo dall’Atalanta, non più dalla squadra di De Rossi che a Empoli, all’ultimo turno, non potrà cambiare il suo destino, migliorare o peggiorare il suo piazzamento. Ha 3 punti sulla Lazio ed è in vantaggio del bilancio del derby. La Lazio non può arrivare sesta, chiuderà alle spalle della Roma e non è ancora sicura del settimo posto e dell’Europa League: le manca però solo un punto, essendo a +6 sulla Fiorentina, con i confronti diretti sfavorevoli. Può finire ottava solo se perde contro il Sassuolo già retrocesso e la Fiorentina vince le due partite che le restano: a Cagliari in trasferta e a Bergamo nel recupero del 2 giugno. Insomma, salvo ribaltoni improbabili, la squadra di Tudor è in Europa League.

La Fiorentina dunque ha dunque questa residua speranza di qualificarsi all’Europa League attraverso il campionato. Può arrivarci comunque però se vince la Conference League: il 29 maggio la finale contro l’Olympiacos ad Atene. Altrimenti con l’ottavo posto tornerà in Conference.

Cosa succede se la Fiorentina vince la Conference League? Si qualifica automaticamente all’Europa League. E dal risultato dei viola dipenderanno anche il destino di Torino e Napoli, che sono attualmente al nono e al decimo posto in classifica.

Se la Fiorentina vince la Conference League e l’Atalanta vince l’Europa League e non chiude fra le prime quattro, l’Italia avrà le prime 6 squadre in Champions, altre due in Europa League (la Lazio settima e la Fiorentina detentrice di Conference) e una in Conference League: sarebbe utile dunque il nono posto, attualmente in ballottaggio fra Torino e Napoli. Lo ha chiarito ieri anche il vicesegretario Uefa Giorgio Marchetti intervenuto a Sky.

Se invece la Fiorentina vince la Conference League ma l’Atalanta perde la sua finale (oppure la vince ma chiude fra le prime quattro), l’Italia avrà 5 posti in Champions e 3 in Europa League: Roma e Lazio più la Fiorentina detentrice di Coppa. Nessuna squadra in Conference.

Se la Fiorentina non vince la Conference League, e l’Atalanta libera il sesto posto in Champions, avremo: Roma in Champions, la settima in Europa League (Lazio), l’ottava in Conference League (Fiorentina, Napoli o Torino).

Se la Fiorentina non vince la Conference e l’Atalanta non libera il sesto posto in Champions, avremo: 5 italiane in Champions, due in Europa League (Roma e Lazio), più l’ottava in Conference League (Fiorentina, Napoli o Torino).