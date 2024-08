Sara Errani e Jasmine Paolini sono medaglia d'oro nel doppio femminile a Parigi 2024.

Contro le russe Andreeva-Shnaider hanno vinto l supertiebreak 2-6, 6-1, 10-7. Per l'Italia e' il settimo oro a Parigi 2024 "Oro, oro!! Così le azzurre, avvolte nel tricolore italiano, esultano dopo il successo.

discovery+ : “Questa finale è pazzesca per come è andata: abbiamo iniziato malissimo il primo set poi siamo state lì e in qualche modo l’abbiamo tirata su. È stata dura ma siamo proprio felici” Sara Errani al termine del match dichiara ai microfoni di

Jasmine Paolini aggiunge: "È stato difficilissimo. Io ero entrata molto tesa e facevo fatica, poi un pochino la tensione è andata via e abbiamo iniziato a giocare meglio. È stata dura ma siamo contentissime. Veramente un’emozione unica.”

Paltrinieri argento

Infinito Gregorio Paltrinieri che ai Giochi di Parigi conquista l'argento nei 1500 sl, dopo aver vinto il bronzo negli 800.

Il capitano dell'Italnuoto ha chiuso la gara-show alle spalle dell'americano Bobby Finke, oro con record del mondo in 14.30:67, che cancella il precedente 14:31.02 stabilito dal cinese Sun Yang alle Olimpiadi di Londra 2012. Paltrinieri, in 14:34.55, ha preceduto l'irlandese Daniel Wiffen, bronzo in 14:39.63.

Argento anche per nella scherma, fioretto a squadre (Bianchi, Foconi, Macchi e Marini) battuto in finale dal Giappone.

Nei 100 metri Jacobs quinto

L'olimpionico di Tokyo ha chiuso in 9"85, oro a Lyles (9"79)

Djokovic leggenda

Novak Djokovic entra anche nella leggenda delle Olimpiadi: il serbo ha infatti vinto il suo primo oro olimpico, battendo nella finale del singolare di tennis Carlos Alcaraz 7-6 7-6. Lacrime di gioia e lacrime di delusione: sono i volti della finale olimpica del singolare di tennis a Parigi 2024. Da una parte Novak Djokovic, che piangendo di gioia è corso ad abbracciare la sua famiglia in tribuna. "Ho dato cuore e anima per questo oro, il mio primo a 37 anni", le sue parole una volta vinto il match contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo invece ha dovuto interrompere l'intervista per il pianto. "Perdere così fa malissimo", le sue parole