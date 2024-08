Mancano due giorni all'arrivo di nave Vespucci a Tokyo dove attraccherà per la prima volta nella storia.

E' quanto segnala oggi, venerdì 23 agosto, il ministero della Difesa, in post su X.

️"Continua a vele spiegate il #TourVespucci che vede protagonista la "nave più bella del mondo" portare nei cinque continenti le eccellenze del nostro Paese", sottolinea la Difesa

Da Los Angeles a Durazzo, il giro del mondo del veliero simbolo dell'Italia

L’“Amerigo Vespucci” - storico veliero e nave scuola della Marina Militare, custode delle più antiche tradizioni navali e marinare da oltre novant’anni - è uno dei simboli più conosciuti dell’Italia nel mondo.

L’iniziativa del "Tour Mondiale", fortemente voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, coniuga la tradizionale attività formativa degli allievi Ufficiali e la promozione delle eccellenze del Made in Italy nei porti oggetto della campagna.

All’ambizioso progetto partecipano, inoltre: la presidenza del Consiglio dei Ministri - con il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il ministro per lo Sport e i Giovani - il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il ministero della Cultura e il ministero del Turismo. Durante il tour è allestito il "Villaggio Italia" dove confluiscono le attività dei singoli dicasteri coinvolti affinché il giro del mondo sia, oltre che espressione unitaria dei valori dell’intera nazione, anche vetrina del Made in Italy ed elemento propulsivo per la nostra economia e per la divulgazione della nostra cultura. Un’opportunità importante anche per le realtà imprenditoriali italiane. Il Vespucci è l’emblema della Marina Militare e dell’Italia stessa: in essa è racchiusa l’eccellenza del Made in Italy, nel solco delle tradizioni marinare, e una forte dimensione culturale italiana che negli anni ha contribuito alla crescita del prestigio del Paese. L’Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia portano in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, l’enogastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia, l’industria, che fanno dell’Italia un grandissimo Paese, apprezzato da tutto il mondo.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Difesa Servizi SpA, la partecipata del Ministero della Difesa, che supporta tutte le fasi della campagna.

Nave Amerigo Vespucci ha iniziato a luglio 2023 da Genova il “Tour Mondiale” che in 2 anni la porterà a visitare 31 Paesi toccando oltre 30 porti in 5 continenti.

A partire dalla tappa di Los Angeles, a inizio luglio 2024, in alcuni porti il "Tour Mondiale" affianca alla Nave Vespucci, già ambasciatore del Made in Italy nel mondo e impegnato non solo nell’attività formativa-addestrativa ma anche in quella di Naval Diplomacy, una “Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" (EMIP): il Villaggio Italia. Si tratta di una esposizione internazionale made in Italy che riunisce le "nazionali delle eccellenze italiane".

A Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha, Jeddah e Durazzo, l’Italia si presenta quindi con uno spazio innovativo e coinvolgente attraverso il quale dialoga, ospita e accoglie non solo gli italiani in giro per il mondo, ma anche i cittadini e i visitatori delle città raggiunte dal Vespucci attraverso la cultura, la creatività, la ricerca e l'innovazione del Made in Italy, lo sport, i progetti di sostenibilità e il patrimonio paesaggistico italiano.

Le tappe del Tour Mondiale