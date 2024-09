PARIGI – “Nell’assumere con orgoglio e grandissimo senso del dovere le funzioni di Console Generale a Parigi, desidero rivolgerVi il mio più caloroso saluto. Ringrazio al contempo colei che mi ha preceduto, la collega Irene Castagnoli, per il suo prezioso lavoro”, scrive nel messaggio ai connazionali Jacopo Albergoni, che il 16 settembre ha iniziato il suo mandato come Console Generale d’Italia a Parigi. “Il mio obiettivo, insieme alla straordinaria squadra del Consolato Generale, è di offrire servizi sempre più efficienti e attenti alle Vostre esigenze, nella consapevolezza che dietro al nostro lavoro ci sono le necessità e le aspirazioni di ognuno di Voi”, prosegue il messaggio pubblicato sul sito del Consolato Generale. La nostra comunità all’estero – sottolinea il Console – è un patrimonio di valore e di orgoglio inestimabili ed un vero e proprio punto di forza nelle relazioni tra Italia e Francia, ogni giorno più profonde, nello spirito del Trattato del Quirinale. In tale contesto, il Consolato Generale rappresenta una finestra ideale dell’Italia e della sua comunità in Francia, volta a promuovere, nella circoscrizione di sua competenza, il saper vivere e il saper fare italiani nelle sue molteplici espressioni, tra cui l’ingegno, la creatività e l’innovazione, il turismo, i territori e le tradizioni, l’arte, la cultura e lo sport. In quest’ottica, insieme a tutto il personale del Consolato Generale, lavoreremo con massima dedizione ed impegno, operando in stretto raccordo con l’Ambasciata, con le altre Istituzioni italiane presenti in Francia, e naturalmente con gli organismi rappresentativi della nostra collettività, a cominciare dal Comites di Parigi. Sono entusiasta di portare avanti questa missione ambiziosa insieme a Voi, amiche e amici italiani e francesi. Il Vostro sostegno, i Vostri suggerimenti e la Vostra collaborazione costituiranno una risorsa fondamentale per continuare ad arricchire gli eccezionali legami storici tra i nostri due bellissimi Paesi e le rispettive comunità”, conclude il Console Generale.

Il Consigliere d’Ambasciata Jacopo Albergoni è nato a Milano nel 1974. Laureato in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma, intraprende la carriera diplomatica nel 2004. Presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nei primi anni della carriera, presta servizio presso la Direzione Generale per i Paesi dell’Africa Sub-Sahariana. Nel 2007 è assegnato presso l’Ambasciata d’Italia in Albania, dove si occupa di politica interna, rapporti con la stampa, organizzazione e gestione dei grandi eventi di promozione realizzati dalla Sede.

Dal 2010, presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi, svolge dapprima le funzioni di Primo Segretario Commerciale, e poi di Capo segreteria dell’Ambasciatore d’Italia. Rientrato a Roma nel 2014, nel corso della Presidenza di turno italiana del Consiglio dell’Unione Europea, lavora presso la Direzione Generale per l’Unione Europea, dove segue i rapporti bilaterali con i Paesi dei Balcani Occidentali e si occupa anche del varo della Strategia Europea per la Regione Adriatico Ionica. Dal 2015 al 2016, presta servizio presso la Segreteria del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dal 2016 al 2023 svolge le funzioni di Capo Ufficio Visite del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. In tale contesto, cura l’organizzazione delle visite all’estero del Presidente della Repubblica e gestisce le visite istituzionali in Italia delle personalità politico-istituzionale straniere ospiti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dal 2022 è nominato Consigliere d’Ambasciata. Dal 2023 al 2024, ricopre il ruolo di Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, con delega anche per le questioni relative alle politiche degli italiani nel mondo. Dal 16 settembre 2024 è Console Generale d’Italia a Parigi. E’ Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Cavaliere dell’Ordine Nazionale della Legione d’Onore della Repubblica Francese.