TRENTO - A maggio 2025 le comunità trentine del Brasile celebrano i 150 anni della grande migrazione. Il 1875 è una pietra miliare per la loro storia: solo in quell'anno migliaia di persone lasciarono la loro terra tirolese per le foreste e le piantagioni del sud del Brasile.

Oggi una sessantina di Circoli trentini in Brasile testimoniano il profondo legame con il Trentino, una comunità fiorente e ben organizzata che rappresenta le decine di migliaia di Trentini che vivono negli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina e San Paulo.

Per celebrare questo anniversario, l'Associazione Trentini nel mondo dal 23 maggio al 9 giugno 2025 organizzerà un viaggio di due settimane. Partendo da Porto Alegre e terminando a San Paulo, i partecipanti visiteranno tutti i principali luoghi della cultura trentina e avranno la possibilità di godere di una prospettiva particolare ed emozionante sul Brasile e sulle sue bellezze culturali e naturali uniche.

L'iniziativa – di cui saranno comunicati i dettagli nei prossimi mesi – è aperta a tutti i Trentini di ogni parte del mondo.