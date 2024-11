Mastro Panettone 2024

Ogni edizione di Mastro Panettone si distingue per la qualità delle creazioni in gara, garantita dall’attenzione alle materie prime e dai rigidi criteri di selezione. Il concorso richiede infatti che i partecipanti rispettino standard elevati, come l’utilizzo di lievito madre fresco e canditi privi di anidride solforosa. Quest’anno, la giuria ha valutato ogni dolce attraverso una degustazione alla cieca, analizzando aspetti come aspetto visivo, consistenza, profumo e, naturalmente, sapore. Con un focus sulla qualità, ogni dolce è stato attentamente valutato secondo le sue caratteristiche estetiche, gustative e tattili, permettendo una selezione che ha premiato solo le migliori produzioni artigianali.

I vincitori di Mastro Panettone 2024

Quest’anno, la Campania ha conquistato gran parte del podio, con pasticceri provenienti da questa regione che hanno primeggiato in tutte le categorie principali. Ma anche Lazio e Lombardia hanno ottenuto riconoscimenti, mostrando la varietà e l’eccellenza delle pasticcerie italiane. Di seguito, tutti i vincitori nelle diverse categorie del concorso Mastro Panettone 2024.

Miglior Panettone artigianale tradizionale

La categoria del miglior panettone tradizionale ha visto un tripudio di sapori classici e raffinati, dove la Campania ha avuto la meglio:

1° posto: Antonio Ventieri – Torteria di Antonio Ventieri, Capaccio-Paestum (Sa) – Campania. Il panettone di Ventieri ha conquistato la giuria grazie a un perfetto equilibrio tra morbidezza e intensità dei sapori. La sua creazione si è distinta per l’eccezionale lievitazione e la delicatezza dei profumi, portando Capaccio-Paestum al centro della scena dolciaria.

Miglior Panettone artigianale al cioccolato

Nella categoria dedicata al panettone al cioccolato, ancora una volta è la Campania a brillare, con sapori avvolgenti e combinazioni originali che esaltano il cioccolato di alta qualità:

1° posto: Gianluca Cecere – Visionary Dessert, Napoli – Campania. Gianluca Cecere ha portato Napoli al vertice con un panettone al cioccolato che ha entusiasmato la giuria per la sua texture fondente e l’intensità dei sapori. Una creazione di alta pasticceria, perfetta per gli amanti del cioccolato.

Miglior Pandoro artigianale

Nella categoria dedicata al pandoro, dolce simbolo del Natale che richiede una lavorazione specifica e un’attenzione particolare ai dettagli, i migliori pandori artigianali d’Italia per il 2024 sono stati:

1° posto: Enzo Martuccio – Pasticceria Enzo Martuccio, Colle Sannita (Bn) – Campania. Martuccio ha incantato la giuria con un pandoro di grande raffinatezza, soffice e ben lievitato, capace di esprimere l’essenza della pasticceria tradizionale. Il suo primo posto è la testimonianza dell’eccellenza di questa pasticceria sannita.

La giuria e il metodo di valutazione del concorso

I finalisti del concorso Mastro Panettone 2024 sono stati scelti dopo una selezione rigorosa tra numerosi concorrenti, con un totale di 33 lievitati giunti alla fase finale. La giuria, composta da esperti del settore, ha adottato un metodo di valutazione “alla cieca”, ossia senza conoscere i nomi dei pasticceri. I giudici hanno tenuto conto di diversi fattori fondamentali, quali:

Peso : con una tolleranza di 50 grammi in eccesso e 30 grammi in difetto rispetto allo standard.

: con una tolleranza di 50 grammi in eccesso e 30 grammi in difetto rispetto allo standard. Aspetto visivo intero e tagliato : per valutare la lievitazione e la consistenza.

: per valutare la lievitazione e la consistenza. Caratteristiche gustative : sapore e armonia tra gli ingredienti.

: sapore e armonia tra gli ingredienti. Caratteristiche olfattive : fragranza e intensità dei profumi.

: fragranza e intensità dei profumi. Caratteristiche tattili: texture e sofficità del prodotto.

Questi criteri hanno permesso di selezionare i panettoni e pandori artigianali migliori, premiando l’abilità dei maestri pasticceri che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione.