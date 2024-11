ROMA - I piatti ispirati alla nostra cultura enogastronomica e consumati in orbita dagli astronauti dell’ESA tornano nelle Ambasciate d’Italia all’estero. A Madrid partita la seconda edizione di Space Food Experience, il viaggio tra scienza e gastronomia alla scoperta delle ricette realizzate per le missioni spaziali.

Dopo il successo della prima edizione circuitata a Seoul, Tokyo, Londra, Parigi, Bruxelles e Zurigo, torna il format promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio 2024.

La serie di eventi si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per l’ingresso da protagonista dell’Italia nell’era dell’esplorazione spaziale e prende il via in concomitanza con le iniziative legate alla Settimana della Cucina Italiana nel mondo.

Space Food Experience è un format sviluppato in collaborazione con Collectibus Società Benefit, società di consulenza specializzata in sostenibilità, e EAT Freedom, startup dal cuore italiano esperta nella produzione di pasti pronti da consumare in orbita.

Riportando sulla Terra quanto imparato dagli astronauti, il team di EAT Freedom accompagnerà gli ospiti delle Sedi estere in un viaggio attraverso la storia e le tecniche di preparazione e conservazione dei cibi in ambito spaziale. Guidati dalla fondatrice Sara Rocci Denis e dallo chef Stefano Polato, gli eventi culmineranno nell’esperienza culinaria di tre delle ricette ispirate alla nostra cultura enogastronomica e consumate in orbita dagli astronauti durante la missione Minerva dell’Agenzia Spaziale Europea nel 2022.

Sei gli appuntamenti: in seguito all’evento inaugurale organizzato ieri dall’Ambasciata d’Italia a Madrid nell’ambito della locale Settimana della Scienza e dell’Innovazione, Space Food Experience farà tappa presso l’Ambasciata a Belgrado (19 novembre) prima di spostarsi in Sudamerica, per le tappe organizzate dall’Ambasciata a Brasilia in collaborazione con il Consolato di São Paulo in occasione del “2024 International Workshop on Space Resources” (22 novembre) e dall’Ambasciata a Buenos Aires (26 novembre). Gli appuntamenti conclusivi si terranno presso le Ambasciate a Berlino (11 dicembre) e Nuova Delhi (16 dicembre).

Gli ospiti vivranno l’esperienza coinvolgente di un viaggio dalla Terra allo Spazio e ritorno, che li porterà a scoprire e gustare le ricette create prediligendo i prodotti stagionali, lavorati delicatamente per preservarne valore, gusto e consistenza e sviluppate sulla base dei principi della nutrigenomica per supportare il corpo e la mente in condizioni estreme, come quelle di una missione spaziale.

Per seguire il tour online basta cliccare qui: www.spacefoodexperience.eat-freedom.com.