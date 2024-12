"Il governo siriano è collassato" e il controllo del Paese "è passato di mano". Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, spiegando che Ankara "è in contatto" con i ribelli per garantire "la sicurezza" all'interno della Siria.

"Il destino della Siria dovrebbe essere determinato dal popolo di questo Paese", ha dichiarato domenica un membro del Consiglio per il Discernimento ed ex comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohsan Rezaei. "L'intervento e l'abuso di attori stranieri, tra cui gli Stati Uniti e Israele, non avranno altro risultato se non quello che è successo in Libia, Afghanistan e Iraq in precedenza", ha aggiunto in un post sul suo account X domenica, dopo la caduta del regime siriano di Bashar Al Assad.

Ladri nelle case e spari in aria, gli abitanti a Damasco hanno paura