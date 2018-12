Leadership confermata per l'Italia in fatto di Dop, Igp e Stg conferite dall'Unione europea. A rilasciare il timbro di certificazione è l'Istituto di statistica (Istat) che attribuisce allo Stivale il primato in Europa avendo nel territorio, al 31 dicembre dello scorso anno, 295 prodotti agroalimentari riconosciuti con denominazione (4 in più sul 2016) di cui attivi 285 (96,6% del totale).

Lo studio rileva inoltre che al 29 ottobre 2018 i riconoscimenti Dop Igp e Stg conseguiti dall'Italia sono saliti a 299. Emilia-Romagna e Veneto le regioni italiane con più Dop e Igp, rispettivamente 45 e 38 prodotti riconosciuti. I settori invece con il maggior numero di riconoscimenti sono gli ortofrutticoli e cereali (111 prodotti), formaggi (53), oli extravergine di oliva (46) e preparazioni di carni (41). Carni fresche e altri settori comprendono, rispettivamente, 6 e 38 specialità.

Complessivamente nel 2017 - spiega una nota- si registra un rafforzamento del trend di crescita dei prodotti agroalimentari di qualità nelle sue diverse componenti (produttori, trasformatori, superfici e numero di prodotti riconosciuti). Solo gli allevamenti- spiegano gli analisti- accusano un leggero calo (-1,3%). Il report segnala nello specifico un aumento dell'1,8%, rispetto al 2016, per il numero di produttori Dop, Igp e Stg con un calo per il Nord (-2,8%) e un incremento nel Mezzogiorno (+7,3%) e al Centro (+1,4%). Cresce inoltre il numero dei trasformatori (+7,6%), con un incremento maggiore nel Mezzogiorno (+11,5%) e al Centro (+8,4%). Si sottolinea infine che al 2017 gli operatori certificati sono 85.592, 1.897 in più del 2016 (+2,3%): il 90,6% svolge solo attività di produzione, il 6,4% solo trasformazione e il 3% entrambe le attività.