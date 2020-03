Il coronavirus ha ucciso più di mille persone in Italia. E’ quanto si apprende dopo l’ultimo bollettino il del commissario Angelo Borrelli. Al momento sono 12.839 i positivi al covid-19 (più di duemila rispetto a ieri) per un totale di 15.113 casi.

Sono 1.258 le persone guarite. I deceduti sono 1.016, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

1.153 i malati ricoverati in terapia intensiva, 6.650 i ricoverati con sintomi, 5.036 quelli in isolamento domiciliare.

LA MAPPA REGIONE PER REGIONE

Attualmente positivi sono 6.896 in Lombardia, 1.758 in Emilia-Romagna, 1.297 in Veneto, 554 in Piemonte, 570 nelle Marche, 352 in Toscana, 243 in Liguria, 174 in Campania, 172 nel Lazio, 148 in Friuli Venezia Giulia, 98 in Puglia, 102 nella Provincia autonoma di Trento, 103 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Sicilia, 62 in Umbria, 78 in Abruzzo, 39 in Sardegna, 26 in Valle d’Aosta, 32 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata.

DENUNCIATE 2.162 PERSONE

Come riferito dal Viminale, 2.162 persone sono state denunciate per aver violato le restrizioni governative. In totale sono state controllate 106.659 persone, 18.994 le verifiche negli esercizi commerciali. 35 le persone denunciate perché hanno indicato nell'autocertificazione motivi non veri per gli spostamenti.