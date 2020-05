Persino l'inflessibile "sceriffo" De Luca alla fine si è inchinato all'irrefrenabile voglia di ripartire di De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha convinto il governatore della Campania ad acconsentire, attraverso apposita ordinanza, alla ripresa degli allenamenti della formazione azzurra. Da lunedì la squadra azzurra sarà in campo a Castelvolturno, naturalmente con tutte le precauzioni di sicurezza.

E il Napoli non sarà l'unica squadra a rimettersi in marcia. Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha annunciato il "via libera" anche per Lazio e Roma, pur in attesa dei necessari chiarimenti dal Governo. Lunedì, comunque, gli undici di Inzaghi e Fonseca dovrebbero essere in campo per le sedute individuali: per lavorare insieme con il pallone bisognerà attendere il 18.

Anche Sassuolo e Bologna sono pronte a tornare in campo. Lunedì i neroverdi, martedì i rossoblu, anche se soltanto per delle sessioni individuali e senza la presenza di allenatori e collaboratori. Resta invece alla finestra la Spal, "in attesa del protocollo sanitario e delle norme sulla definizione di ripresa delle competizioni sportive".