Processerà da imputato le correnti. Magistrati entrati in politica, ex ministri, procuratori, membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Sotto processo, si difenderà chiamando a testimoniare 133 testi. Luca Palamara metterà sotto processo la magistratura, davanti alla sezione disciplinare del Csm, a partire dal 21 luglio. Sul banco degli accusati l’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Luca Palamara, e le toghe coinvolte dalle intercettazioni e dalle chat. Il sistema posto in essere per pilotare le nomine ai vertici delle Procure. Centotrentatre testi, un elenco sterminato. Servirà a cosa? Palamara intende di- mostrare l’esistenza di "una prassi costante, di strategia e comunque di interlocuzione" tra togati ed ex togati del Csm. Le correnti di appartenenza e i loro diretti referenti del "mondo della politica" per ogni nomina. E che lui, l’ineffabile spregiudicato incontrollabile Luca Palamara, era amico dei colleghi Giuseppe Pignatore e Paolo Ielo. Secondo la Procura generale, le vittime di un tentativo organizzato di denigrazione.

La magistratura italiana e il suo sistema di autogoverno, e non lui e il suo illegale sistema, accusato di gravi illeciti disciplinari. Il più importante e sconcertante per un magistrato "l’indebita interferenza nelle funzioni costituzionalmente previste" del Csm. C’è grande attesa, che cresce giorno dopo giorno, per l’elenco delle persone indicate da Pala- mare da convocare davanti al tribunale dei giudici.

L’ex pm inquisito dalla Procura di Perugia per corruzione, e per il quale la Procura generale della Cassazione ha esercitato l’azione disciplinare, attraverso i 133 testi, mira a rovesciare le accuse denunciando un "andazzo generale al quale lui si sarebbe semplicemente adeguato". Il tentativo di Palamara appare sulla carta alquanto bizzarro. Una linea difensiva che diventa d’attacco. Posta in essere citando i nomi più altisonanti della politica giudiziaria e dello stesso Csm che si sono avvicendati negli ultimi trent’anni.