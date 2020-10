Ancora un record di contagi da coronavirus in Italia. Già battuto il precedente primato di ieri, con 24.991 nuovi casi nelle ultime 24 ore contro i 21.994 di martedì. In leggera diminuzione i morti: 205, contro i 221 di ieri.

Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 37.905, mentre aumenta pure il numero degli attualmente positivi, quasi raddoppiati in appena otto giorni: oggi sono 276.457, il 20 ottobre erano 142.739.

Di questi 1.536 sono in terapia intensiva (+125), 14.981 negli altri reparti (+1.026) e il resto in isolamento domiciliare. Per fortuna, 3.416 positivi sono ufficialmente guariti nell'ultimo giorno.

Quanto al dato regionale, nuovo drammatico balzo in avanti per la Lombardia, in cui si sono registrati ben 7.558 contagi. In seconda posizione il Piemonte a quota 2.827, terza la Campania con 2.427 nuovi casi.