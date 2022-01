Grave il bilancio dei feriti di Capodanno per la consueta tradizione di "festeggiare" (si fa per dire) l'arrivo dell'anno nuovo sparando botti, petardi o addirittura colpi di pistola, come a Napoli dove un 40enne è stato ferito da un proiettile vagante mentre stava fumando una sigaretta in strada.

Complessivamente quattro i feriti nel capoluogo partenopeo, dove l'ordinanza del sindaco Manfredi che vietava botti e fuochi pirotecnici è stata clamorosamente e massicciamente disattesa. Altri cinque feriti in provincia, quattordici in tutta la Campania.