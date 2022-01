Forse non sarà uno dei brand di scarpe più conosciuti al mondo, ma evidentemente rappresentano un affare. Stiamo parlando di Hey Dude, il cui fondatore è Alessandro Rosano, toscano di 53 anni, che ha creato il brand che oggi ha la sua sede ad Hong Kong.

Ma a renderlo famoso ci ha pensato Crocs, celeberrimo marchio americano quello dei sandali di plastica di mille colori, che ha annunciato il raggiungimento di un accordo per l'acquisto di Hey Dude per un ammontare addirittura di 2,5 miliardi di dollari. A Rosano dovrebbero andare 2,05 miliardi in cash con il resto in azioni della Crocs.

La conclusione della transazione è prevista entro il primo trimestre del 2022. Secondo gli accordi resi noti, Hey Dude dovrebbe operare nel gruppo Crocs come una divisione assolutamente indipendente, mentre per Rosano è pronto il ruolo di advisor strategico e direttore creativo.

Crocs, fondata nel 2002, ha la propria sede in Colorado a Broomfield ed è anche quotata in borsa a New York alla NASDAQ.