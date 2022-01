Nuovo record di contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono state 189.109 i casi accertati, a fronte di 1.094.255 tamponi. Nel precedente bollettino i casi erano stati 170.844, di fronte a 1.228.410 tamponi. Il tasso di positività, pertanto, è in aumento: dal 13,9% al 17%.

In diminuzione i decessi, 231 rispetto ai 259 del report del giorno prima, mentre continuano ad aumentare gli "attualmente positivi": 1.421.117. Tra questi, 13.364 sono ricoverati con sintomi e 1.428 in terapia intensiva. In totale, come certificato dal Ministero della Salute, 33.037 persone sono guarite o sono state dimesse nelle ultime 24 ore.

Quanto al dato regionale, sopra quota 50mila i nuovi casi in Lombardia: 51.587. Segue la Campania con 16.972, quindi Toscana (16.957), Piemonte (16.937), Veneto (16.871) e Lazio (16.464). Numerosi i contagi pure in Emilia Romagna: 13.671.

Capitolo vaccinati: l'89,13% degli over 12 ha ricevuto una dose (48.136.636 persone), l'86,07% ha completato il ciclo vaccinale a due dosi (46.484.456), il 67,67% degli over 15 ha ricevuto la terza dose (20.977.634).