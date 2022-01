MINISTERO SALUTE: RICOVERATI CHE RISULTANO POSITIVI (ASINTOMATICI) AL COVID NON NEL CONTO DEI RICOVERI

Una nuova circolare del Ministero della Salute - che ha accolto le richieste delle Regioni - ha annunciato che i pazienti ricoverati in ospedale "per cause diverse dal Covid" qualora risultino "positivi ai test per il virus, ma asintomatici", saranno conteggiati come "caso Covid" ma non come ricoveri dell'Area Medica ad esso dedicata.

ZAIA E FONTANA ANCORA IN ZONA GIALLA

E proprio sulla base del monitoraggio del progredire dell'epidemia che Lombardia e Veneto resteranno gialle anche per la prossima settimana. Ad annunciarlo sono stati i rispettivi presidenti di regione Attilio Fontana e Luca Zaia, che attendono, tuttavia, i responsi ufficiali da parte del Cts.