18:51. RIPRESI LAVORI ALLA CAMERA: RIPARTE CHIAMA DEPUTATI

Dopo una breve pausa, sono ripresi i lavori nell'emiciclo di Montecitorio dove, in questi minuti, si sta procedendo con la prima chiama dei deputati (seguirà poi quella dei deputati) per la sesta votazione (l'appello ricomincia dalla lettera F).

18:45. FI-UDC: ALLE 20:15 RIUNIONE DEI GRANDI ELETTORI

Momenti di febbrili trattative alla Camera dove si susseguono incontri e vertici. Alle 20:15 tocca all'assemblea dei grandi elettori di Forza Italia e Udc convocata per una riunione nella Sala del Mappamondo (palazzo dei gruppi di Montecitorio).

18:38. LETTA: "SALVINI? CI STIAMO PARLANDO. SONO OTTIMISTA"

Con Salvini "ci stiamo parlando. Sono ottimista". Lo ha detto il segretario dem Enrico Letta al termine della riunione con il leader grillino Giuseppe Conte e lo stesso segretario del Carroccio. "Tra un'ora ci rincontreremo" con Salvini e Conte ha poi aggiunto Letta.

18:36. BREVE PAUSA DEI LAVORI

Le operazioni della sesta votazione alla Camera, sono state sospese per una breve pausa. Riprenderanno a breve.

18:25. SALVINI E DRAGHI: FACCIA A FACCIA?

A quanto pare, dopo essersi incontrato con Letta e Conte, Matteo Salvini si sarebbe visto anche con il premier Mario Draghi. I due sarebbero stati visti uscire a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro dallo stesso palazzo nei pressi di via Veneto a Roma.

18:17. VERTICE A TRE SALVINI-LETTA-CONTE

Alla Camera (negli uffici del Movimento 5 Stelle) è in corso un vertice a tre tra Salvini, Letta e Conte. Al centro del colloquio la possibilità di individuare una candidatura che sia condivisa per la presidenza della Repubblica.

18:04. INIZIANO A VOTARE I DEPUTATI

I lavori alla Camera sono appena ripresi, dopo una breve pausa, con la prima chiama dei deputati per la sesta votazione (la seconda del giorno).

18:02. MELONI: "DOPO VOTO, PAROLA A ITALIANI"

"L'Italia ha solo un modo per uscire dal blocco creato da certa politica: elezioni subito per dare alla Nazione un governo degno di questo nome. Dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, la parola torni agli italiani". Lo ha scritto Giorgia Meloni, postando su Facebook e su Twitter un video del deputato Giovanni Donzelli.

17:57. FINITE LE DUE CHIAME DEI SENATORI

Dopo le due chiamate dei senatori, la seduta di Montecitorio, dove sono in corso le operazioni per la sesta votazione per il nuovo Capo dello Stato, è stata sospesa per alcuni minuti. I lavori riprenderanno alle 18.03 con la chiama dei deputati.

17:46. BERNINI (FI): APERTA TRATTATIVA CON IL CENTROSINISTRA

"Abbiamo aperto una trattativa", con il centrosinistra, "vediamo". Lo ha rivelato la capogruppo al Senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini, parlando con i giornalisti in Transatlantico.

17:24. CANGINI: "SPALLATA FALLITA, ORA DECIDA BERLUSCONI"

"Fallita la strategia della spallata cara a Meloni e Salvini, confido che sia ora Berlusconi ad indicare uno scenario ragionevole e di conseguenza percorribile". Così, su Twitter, il senatore Andrea Cangini (FI).

17:22. BOSSI: "SALVINI? FARA' QUELLO CHE GLI DICE IL CAVALIERE"

"Salvini? Vedrete: farà quello che gli dice Berlusconi, andrà a ruota del Cavaliere. Cosa gli dirà Berlusconi? Che la sinistra vuole uno dei suoi alla presidenza". Così il senatore della Lega Umberto Bossi, parlando con i giornalisti in Transatlantico.

17:20. SENATORI DI FDI NON RISPONDONO A CHIAMA

I senatori di Fratelli d'Italia non stanno rispondendo alla prima chiama del sesto voto in corso a Montecitorio.

17:19. TOTI: "PIU' CONTATTI TRA CONTE E SALVINI"

Se c'è stato un contatto tra Conte e Salvini? "Anche più contatti". Lo ha detto Giovanni Toti, rispondendo ai giornalisti. "Spero che entro sera si abbia il nome del 'quirinabile' e domani si possa chiudere la partita", ha rimarcato il governatore della Liguria.

17:15. RENZI: "E' MOMENTO SAGGEZZA E BUONSENSO"

"E' il momento della saggezza, del buonsenso e della ragionevolezza". Lo ha detto il leader di IV Matteo Renzi al termine dell'assemblea dei gruppi del suo partito.

17:05. VIA ALLA SESTA CHIAMA

Ci siamo: nell'aula di Montecitorio sono iniziate le manovre per la sesta votazione. Al banco della presidenza non ci sono Roberto Fico (Camera) ed Elisabetta Casellati (Senato) ma il vicepresidente Fabio Rampelli. Il quorum richiesto è quello della maggioranza assoluta del Collegio.

17:00. IV VOTA SCHEDA BIANCA

Italia Viva si "accoda" e decide di votare scheda bianca alla sesta votazione per il Colle. Lo si apprende da fonti del partito renziano dopo l'assemblea di gruppo.

16:50. ANCHE IL CENTRODESTRA SI ASTIENE?

Anche il centrodestra sarebbe intenzionato ad astenersi alla sesta votazione in programma tra pochi minuti alla Camera. Almeno questa sembra essere l'indicazione giunta al termine del vertice tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia da poco concluso.

16.40 NUOVO INCONTRO CONTE-LETTA-SPERANZA

Ancora un incontro a tre, fra Enrico Letta (Pd), Roberto Speranza (LeU) e Giuseppe Conte (M5S). Con loro, nella sala Berlinguer del gruppo Pd di Montecitorio, sono presenti anche i rispettivi capigruppo dei tre partiti.

16:31. NUOVA ASTENSIONE PD-LEU-5S A SESTA VOTAZIONE?

In ambito M5S si dà praticamente per scontato un nuovo passaggio a vuoto anche nella sesta votazione per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Tale mossa, che prevede una probabile astensione dei pentastellati, sarebbe emulata anche da Pd e Leu.

16:24. CONCLUSO INCONTRO PD-LEU-M5S

Concluso l'incontro a tre Letta-Conte-Speranza sull'elezione del Capo dello Stato. Incontro svoltosi nella sede del gruppo Dem a Montecitorio, per fare il punto sulla quinta votazione.

15:54. MELONI: "FDI E LEGA LEALI, GLI ALTRI..."

"Anche alla quinta votazione, FdI si è confermata partito granitico e leale. Anche la Lega ha tenuto. Non posso dire lo stesso per gli altri. C'è chi in questa elezione, dall'inizio ha apertamente lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di centrodestra. Le decine di milioni di italiani che credono in noi non meritano di essere trattati così. Occorre prenderne atto. Ne parlerò con Salvini, per capire cosa ne pensa". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni.

15:37. CENTRODESTRA: AL VIA NUOVO VERTICE

A poco più di un'ora dalla ripresa delle operazioni di voto, negli uffici della Lega a Palazzo Madama, è iniziato un nuovo vertice dei partiti del centrodestra.

15:28. BRUGNARO (CI) LANCIA DRAGHI

"Dopo Casellati non resta che Mario Draghi". Lo ha dichiarato Luigi Brugnaro, leader di Coraggio Italia, componente del centrodestra.

15:20. RIUNIONE INFORMALE TRA 5S, PD, LEGA E LEU

Tra le delegazioni di Lega, 5Stelle, Pd e Leu alla Camera, è in corso una riunione definita "informale" per fare il punto della situazione in vista della sesta chiama (in programma alle 17) per l'elezione del Presidente della Repubblica.

15.20. CENTRODESTRA, E' CACCIA AI 71 "FRANCHI TIRATORI"

E' caccia ai "franchi tiratori" del centrodestra. Almeno sulla carta, infatti, la coalizione può vantare 453 grandi elettori, ma ad Elisabetta Casellati sono andati "solo" 382 preferenze. In sostanza: 71 voti in meno rispetto a quelli dovuti. Chi si è smarcato e dove si nascondono questi 71 "traditori"? Di sicuro "non in Fratelli d'Italia e credo nemmeno nella Lega", replica il vicepresidente del Senato ed esponente di FdI Ignazio La Russa, che poi aggiunge: "C'è qualcuno che se ne frega dei valori del centrodestra e pensa ad altre cose".

15:14. LEGA: "NOSTRI VOTI COMPATTI A CASELLATI"

I 208 voti della Lega sono andati "compatti alla Casellati". Lo chiariscono fonti del Carroccio, in merito all'esito della quinta chiama per l'elezione del presidente della Repubblica che vedeva in lizza, per il centrodestra, proprio la seconda carica dello Stato. Ciò che è emerso evidente dallo scrutinio, in ogni caso, è la mancata compattezza del di centrodestra. Se infatti questo schieramento fosse rimasto compatto, alla Casellati sarebbe andati 457 voti dei grandi elettori, comunque non sufficienti per il raggiungimento del quorum (505). All'appello ne sono dunque mancati 75.

15:04. SI RIVOTA DALLE 17

Dunque si vota ancora. Stasera. Per la seconda volta nel corso della giornata. A partire dalle 17 dopo la "fumata nera" della quinta votazione. Nessuno, ha detto il presidente della Camera Roberto Fico proclamando il risultato dello spoglio, ha raggiunto il quorum previsto dalla Costituzione dei due terzi dei componenti del Collegio. Tra due ore, il valzer della chiama ricomincia.

14:50. NULLA DI FATTO: 382 VOTI PER LA CASELLATI

Concluso lo scrutinio della quinta votazione: alla fine, Elisabetta Casellati ha riscosso 382 voti, ben lontani dalla soglia delle 505 preferenze fissata dal quorum e necessari per l'elezione a presidente della Repubblica.

14:50. PER MATTARELLA 46 VOTI, 38 PREFERENZE A DI MATTEO

Quattrocentosei, invece, sono state le astensioni. Voti sono arrivati anche per Di Matteo (38), Mattarella (46), Berlusconi (8), Tajani (7), Cartabia (7), Casini (6) e Draghi (3).

13:48. DI MAIO: "SITUAZIONE SI COMPLICA"

"La situazione si sta complicando, vediamo che succede". Così il ministro degli Esteri ed ex plenipotenziario del M5S Luigi Di Maio conversando con i giornalisti a Montecitorio.

13:45. CONCLUSA CHIAMA DEPUTATI, TOCCA AI DELEGATI REGIONALI

Conclusa anche la chiama dei deputati per il quinto scrutinio. Ora la seduta è stata sospesa e riprenderà nei prossimi minuti, con le operazioni di chiama dei delegati regionali.

13:23. I DEM: INOPPORTUNO CHE CASELLATI CO-PRESIEDA SCRUTINIO

Secondo Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd: "è inopportuno che la presidente Casellati co-presieda lo scrutinio delle schede, di fatto controllando i voti per se stessa". "Nel 1992, quando Oscar Luigi Scalfaro si trovò in una condizione analoga, si astenne dal presiedere lo scrutinio lasciando il compito al vicepresidente Rodotà. Ci aspettiamo il medesimo rispetto delle istituzioni" conclude l'esponente dem.

13:05 ANNUNCIATO NUOVO VERTICE DI CENTRODESTRA

"Noi nel centrodestra ci ritroviamo alle 14.30. Vediamo l'esito del voto e vediamo in che modo proseguire". Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa.

13:00. SALVINI: "SE QUESTO E' UN BLITZ, ALLORA MI ARRENDO"

"Se questo è un blitz, allora mi arrendo, presentiamo la fata Morgana e Harry Potter, mi spiace, spero ci ripensino". Ha scelto l'ironia, Matteo Salvini in conferenza stampa a Montecitorio, per commentare i no del centrosinistra alla candidatura Casellati.

12:52. SALVINI: "MA GOVERNO NON E' IN DISCUSSIONE"

"Il governo non è in discussione, sono partite separate, Non si capisce assolutamente il legame tra il presidente del Senato e la durata dell'esecutivo. Chi ne parla in questa maniera fa un torto alla Costituzione, a Draghi e agli italiani. Questo non è il momento di giochini politici". Lo ha detto Salvini, durante la conferenza stampa convocata a Montecitorio.

12:45. SALVINI: "SINISTRA FORSE VUOL FAR SALTARE GOVERNO?"

"Elisabetta Casellati ha quel profilo di garanzia che gli italiani si aspettano, oltretutto sarebbe il primo presidente donna. Non vorrei che con tutti questi no vogliano far saltare il governo, far saltare i nervi a Mario Draghi" ha spiegato Matteo Salvini in conferenza stampa.

12:42. CONTE: "E' UN ATTO DI FORZA, NOI NON PARTECIPIAMO

"Noi non partecipiamo a questo atto di forza, a queste conte sulle cariche istituzionali. Noi non partecipiamo a una conta, è una forzatura istituzionale, sono tre giorni che lavoriamo a un metodo che è anche difficile definire". Così il leader pentastellato Giuseppe Conte all'uscita dalla Camera dei Deputati.

12:40. SALVINI NON MOLLA: "PROPORRO' NUOVO INCONTRO"

"Ho esercitato il mio diritto-dovere di votare per scegliere un presidente all'altezza. Sono deluso, da cittadino italiano, della fuga della sinistra che diserta il voto ed anche le riunioni della maggioranza. Proporrò di reincontrarci ancora, prima del secondo voto del pomeriggio. Se si fugge e non si vota, la situazione non si risolve". Così il leader leghista Matteo Salvini parlando in conferenza stampa alla Camera dei Deputati.

12:22. SALVINI LODA CASELLATI: "E' MASSIMA PROPOSTA POSSIBILE"

"Casellati? Oggi abbiamo fatto la massima proposta possibile tolto il presidente Mattarella". Lo ha detto Matteo Salvini, dicendosi "deluso dalla fuga della sinistra, che diserta il voto e anche le riunioni di maggioranza. "Speriamo non sia la giornata della diserzione" ha concluso il leader del Carroccio proponendo un nuovo incontro con i rappresentanti del centrosinistra nel pomeriggio.

12:15. CONTE, SPERANZA E LETTA SNOBBANO INVITO SALVINI

Niente incontro con Salvini. Pd, 5stelle e LeU hanno rispedito al mittente l'invito a dare luogo ad un incontro tra le forze di maggioranza proposto dal leader del Carroccio. Enrico Letta (Pd), Giuseppe Conte (Movimento) e Roberto Speranza (LeU) sono stati riuniti per circa tre ore nella sede del gruppo Pd alla Camera.

12:14. TERMINATA CHIAMA SENATORI, ORA TOCCA AI DEPUTATI

E' terminata la chiama dei senatori per la quinta votazione. Ora tocca ai deputati. Seguirà, subito dopo, quella dei delegati regionali.

12.07. CENTRISTI VERSO CASINI O DRAGHI ALLA SESTA VOTAZIONE?

Rumors trapelati da ambienti centristi riferiscono che, fra le varie opzioni attualmente in ballo, si starebbe valutando seriamente anche l'ipotesi di votare Mario Draghi o Pier Ferdinando Casini o alla sesta votazione in programma questo pomeriggio.

12:02. VIA ALLA SECONDA CHIAMA

Si è conclusa pochi minuti fa la prima chiama dei senatori per la quinta votazione. Ora è iniziata la seconda chiama.

12:01. IL CENTROSINISTRA SI ASTIENE

Pd, M5s e Leu hanno deciso di astenersi alla prima chiama. La decisione è di fare altrettanto anche per la seconda. Al primo appello i grandi elettori del centrosinistra non hanno risposto, mentre al secondo si asterranno, vale a dire entreranno nell'Aula di Montecitorio ma senza ritirare la scheda.

11:52. LETTERA APPELLO A BERLUSCONI: "RIPENSACI E CANDIDATI"

Un documento-appello rivolto a Silvio Berlusconi e promosso da vari senatori e deputati di fede forzista, a cominciare da Cristina Rossello, commissario cittadino di Milano, sta circolando in queste ore negli ambienti azzurri del Parlamento. "Caro, Presidente - vi si legge - le rivolgiamo un ossequioso appello affinché accolga il nostro grido d'allarme e revochi la sua decisione di rinunciare a concorrere per la presidenza della Repubblica".

11:50. GIORGETTI (LEGA): "CASELLATI? IL TENTATIVO VA FATTO"

"Casellati? Il tentativo va fatto, è giusto. E' la seconda carica dello Stato". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro leghista, rispetto alla candidatura della presidente del Senato.

11:25. BERLUSCONI: TUTTI VOTINO LA CASELLATI

"Conosco Elisabetta Casellati da oltre 30 anni e posso garantire sulla sua assoluta adeguatezza a questo eventuale nuovo ruolo super partes. Per tale motivo mi rivolgo ai Parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenerla". E' quanto si legge in un post pubblicato sui canali social di Silvio Berlusconi.

11:14. CENTROSINISTRA NON PARTECIPA ALLA CHIAMA

Movimento 5 Stelle, Pd e Leu hanno deciso di non rispondere alla prima chiama per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. E' quanto si apprende da fonti parlamentari.

11:12. SALVINI: "CASELLATI? UN ONORE PROPORLA"

"Una donna delle istituzioni al Quirinale. Un onore proporla". Lo ha scritto, in un post su Facebook, il leader della Lega, Matteo Salvini a proposito della candidatura per il Colle di Elisabetta Casellati.

11:11. MELONI (FDI): "E' SEMPRE DESTRA A CANDIDARE DONNE"

"Casellati? Non è divisiva, è la proposta più istituzionale e meno politica. E poi: è sempre la destra a candidare le donne. Ma si dice di no solo perché non è di sinistra". Così Giorgia Meloni (FdI). "Con questo Parlamento non si decide niente. La soluzione? sono le elezioni" ha aggiunto la leader di FdI. "Ora combattiamo e sulla base di quello che accadrà faremo le nostre valutazioni. "Il centrodestra è compatto, ma è anche molto attrattivo" ha concluso.

11:05. VIA ALLA QUINTA CHIAMA

E' iniziata la quinta chiama per la votazione del Parlamento in seduta comune (integrato dai delegati regionali). Al banco della presidenza ci sono i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati. A partire da oggi, il quorum è quello della maggioranza assoluta.

10:41. DA OGGI SI A DUE VOTAZIONI AL GIORNO

Da oggi, venerdì 28 gennaio ma anche per domani (sabato 29 gennaio) in caso di "fumata nera", ci saranno due votazioni al giorno per eleggere il nuovo Capo dello Stato. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo congiunta delle due Camere. Oggi la prima chiama è iniziata alle 9,30, la seconda è prevista per le 16,30. Praticamente uguale il calendario anche nella giornata di domani, con la seconda chiama che si terrà alle 17:00.

10:30 IV SCEGLIE DI NON VOTARE

Secondo quanto trapelato da Montecitorio, Italia viva, il partito di Matteo Renzi, avrebbe deciso di non partecipare al voto nel in programma oggi.

10:20. MELONI: CASELLATI? FIGURA ISTITUZIONALE

Endorsement di Giorgia Meloni per Elisabetta Casellati. "Sono contenta che si sia arrivati alla decisione di andare in aula con un candidato proposto dalla nostra metà campo ma parliamo della seconda carica dello Stato, una donna, presidente del Senato ed è un'apertura verso gli altri, una candidatura meno politicizzata e più istituzionale" ha commentato la leader di Fratelli d'Italia al termine del vertice di centrodestra.

10:00. SALVINI "CONVOCA" LA MAGGIORANZA

Fonti del Carroccio hanno reso noto che il presidente della Lega Matteo Salvini ha formalmente invitato tutti i leader della maggioranza a vedersi in un incontro prima che inizi la quinta chiama.

9:50. CENTROSINISTRA: "NOME O SCHEDA BIANCA"

Riuniti alla Camera in questo momento, secondo talune fonti del centrosinistra, i leader di M5s, Pd e Leu sembrano orientati a votare scheda bianca, ma non si escludono scelte su candidature alternative.

09:46. CENTRODESTRA SCEGLIE CASELLATI

Il vertice dei leader di centrodestra ha comunicato, anche in via ufficiale, che i grandi elettori di questo schieramento voteranno il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

09:42. IV, AL VIA ASSEMBLEA GRANDI ELETTORI

Dopo Leu, 5Stelle e Pd, anche i grandi elettori di Italia Viva si sono riuniti, questa mattina, in un vertice alla vigilia della quinta chiama.