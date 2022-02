Parlare in Uruguay di Sergio Puglia, caro amico e un personaggio pubblico eccezionale, non è soltanto parlare di cucina, anche se é la sua specialità. É parlare di un uomo che ha conquistato i cuori di milioni di uruguaiani e che ha come sua caratteristica, non avere peli sulla lingua.

Sergio ha studiato all'Università di Salisburgo, in Austria e fu lí che ricevette un master in ospitalità e gastronomia. Nato nel 1950, nella sua lunga e proficua carriera, ha lavorato, dagli anni '70 in Argentina e in Uruguay. Si riconosce come un imprenditore gastronomico, avendo gestito il ristorante Luciano Federico, dell'imprenditore titolare di Buquebus Juan Carlos López Mena, lavorando per la grande ditta come direttore gastronomico fino al 1993 con il suo ristorante "Puglia Restaurante".

Come professore ha diretto la carriera gastronomica presso l'ITHU (Istituto tecnico alberghiero uruguaiano), di cui è stato, per molti anni, fondatore, socio e Direttore.

L'ALTRA SUA PASSIONE: LA COMUNICAZIONE

Assieme alla cucina, la sua passione é la comunicazione, essendo stato ed essendolo tuttora, produttore e giornalista in vari media.

In TV, il suo primo programma si chiamava El Club de la Buena Vida su Canale 5. Da molti anni ha ideato e condotto il suo programma favorito dove ha sempre mescolato la cucina e il ruolo di intervistatore e Conduttore televisivo intitolato "Puglia invita" nel quale, da quasi 30 anni, intervista personalitá di tutti i campi possibili e immaginabili che, prima andava in onda su Canale 5 e oggi, ancora è in pieno vigore su Canale 10. I suoi programmi televisivi sono stati e sono tuttora: El Club de la Buena Vida, Puglia Invita, TVEO a diario, La Noche, Malas Compañías, Puglia & Cia, Con mucho gusto, En su salsa, Master Cheff e Polémica en el Bar.

Senza dubbio il programma più gettonato con la presenza del Maestro Puglia é stato ed é tuttora Master Cheff, diventato il più ascoltato nella storia di Canal 10.

Sergio è riconosciuto anche oltreoceano per la sua capacità di intervistare, la sua conoscenza di vari argomenti e la sua vasta retorica, essendo oggi un punto di riferimento nella guida, nella gastronomia e nel turismo. Ha anche lavorato per la TVE la TV Española, in un ciclo di interviste a personaggi latinoamericani e spagnoli.

Con i suoi 72 anni suonati é un instancabile lavoratore dei mezzi di comunicazione e conduce, tutti i giorni un programma radiofonico da lui inventato "live", uno con i piú alti ranking del mercato, su Radio Sarandí, la seconda in audience del paese, intitolato "Alpan pan", per tanti anni assieme a JaimeClara. È comunemente copertina di riviste come Caras, Sábado Show (supplemento de EL PAIS) e Doble Altura.

Le sue feste di compleanno a gennaio sono un classico evento dell'estate uruguaiana a Punta del Este dove ha una sua villa a cui partecipano varie celebrità dello spettacolo e della politica. Nel mese di gennaio del 2016, dopo 14 anni di rapporto si é sposato con Horacio Correa, suo compagno di vita.

Ha un carattere forte e, fin dall'inizio della sua carriera, si é sempre fatto rispettare per i suoi principi che difende a denti stretti. Nel programma Polemica en el Bar, sempre su Canal 10, è stato invitato ed é tuttora uno dei partecipanti. Come dice il programma, a Sergio, piace la polemica. Un'altra delle sue caratteristiche è la sua simpatia, il suo buon umore e la sua comicitá.

Ha sempre avuto un amore molto speciale che ha sempre espresso, nei confronti del nostro paese. Non soltanto per i suoi nonni italiani, ma anche per la passione dell'arte culinario del nostro paese che difende a spada tratta. Senza dubbio uno dei personaggi di origine italiana piú importanti dell'Uruguay

STEFANO CASINI