Caro Direttore,

Il parere negativo espresso dal COMITES di Montevideo per quanto riguarda il consueto contributo dello Stato Italiano che, da anni riceve GENTE D'ITALIA (e in questo momento le parlo come giornalista), è un vero e proprio attacco alla Libertá di Stampa, ció che noi conosciamo molto bene.

Il contributo che GENTE D'ITALIA, da quasi 20 anni, sta dando all'Italianità nel nostro paese è diventato oggi indispensabile, giacché, purtroppo, negli ultimi anni non esiste piú l'Ospedale Italiano, la Dante Alighieri, la RAI o la Camera di Commercio. Essendo l'unico quotidiano in lingua italiana nel mondo tagliare GENTE D'ITALIA dallo spettro editoriale dell'Uruguay sarebbe veramente nocivo per tutta la Comunitá Italiana.

É per questo che aderisco ai tanti richiami provenienti da tutto il mondo per difendere l'Italianità e la nostra GENTE D'ITALIA.

Graziano Pascale