Es obvio que los medios de información del planeta y en todas las plataformas comunicativas, hablen de lo peor. Recuerdo una frase que me dijo mi primer Director del Giornale Radio1 de la RAI Marco Conti en 1990: "Stefano, las noticias son buenas cuando son malas. Pesan más 2 muertos en la franja de Ghaza que 40 guerrilleros muertos en un enfrentamiento en las selvas de Colombia".

También es obvio que la guerra que desató el Zar Putin en Ucrania ocupe las primeras planas, así como el COVID19 lo hizo durante más de 2 años. Sin embargo, no muchos conocen las otras muchas guerras que, de forma simultánea, siguen provocando muerte, dolor y destrucción de todo tipo en otras partes del Mundo. En este resumen, queremos resumir lo brutal que está ocurriendo hoy.....como en Kiev.

Camerún

Según la ONU, desde el comienzo de los ataques rusos a Ucrania, estamos alcanzando los 3 millones de refugiados, pero también estima que cuatro millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Camerún. Conflictos armados durísimos, hoy en marzo 2022, se concentran en el norte del país por los contínuois ataques yihaidistas y en el oeste. Esta una guerra enfrenta, desde 2017, a los grupos separatistas con el Gobierno. Extremadamente preocupante la situación de inseguridad en la que se encuentran escuelas y docentes, muchas veces, blancos de los grupos armados que apoyan a los separatistas.

Etiopía

Este país, que se encuentra en denominado Cuerno de África, vive hace tiempo una tensa situación política, agravada el último año por la escalada de violencia étnica y las crecientes hostilidades en la región de Tigray. El conflicto surgió en esta zona etíope en noviembre pasado, cuando el gobierno iniciaba una ofensiva militar contra el Frente de Liberación Popular de Tigray. Los muertos se siguen contando por miles.

Mozambique

Mozambique debe ser uno de los países más desafortunados del planeta. Su condición de eterno problema étnico-ambiental, provoca daños incalculables para la población y pérdidas infinitas para la economía. A los terribles daños provocados por los ciclones Kenneth e Idai, sumado a la crisis sanitaria por la COVID-19, se sumó ahora la creciente violencia e inseguridad en varias regiones. Se intensificaron ataques de grupos yihaidistas con la intervención del ISIS de la sección de África Central que ya controlan algunas localidades. Esto provocó el agravamiento de la situación humanitaria y la seguridad alimentaria de la población y provocó el incremento del número de desplazados entre distintas regiones. Los desplazados tienen como destino final Cabo Delgado, una de las regiones más pobres del país. Según la ONU, incluyendo a las comunidades de acogida, esta guerra está afectando a unos 1,3 millones de personas.

Oriente Próximo

Hablar de guerra y no hablar de Israel, hace siglos, es simplemente una ridiculez. No podemos olvidar esta región donde hace miles de años, judios y musulmanes se enfrentan de contínuo. La lucha Israel-Palestina nunca terminó y la solución parece cada vez más difícil. De un lado, Palestina sigue reclamando a la comunidad internacional su reconocimiento como Estado y por otro lado, Israel, con el apoyo de Estados Unidos, está consiguiendo el reconocimiento de más países.

Afganistan: en el caso de Afganistán, con el retiro de las tropas USA del territorio, lo que ocurrió que todo se atrasó. Volvieron los talibanes a gobernar con su "marcial" Ley Shariá. Sin embargo todavía no se ha acabado con la violencia y no se ha llegado un acuerdo para el alto el fuego. No nos olvidemos que muchas bases del Estado Islámico, siempre estuvieron allí

Sáhara Occidental - Marruecos

Es una de las últimas las regiones en el mundo que se ha unido a la triste lista de guerras y conflictos activos. Luego de 30 años de alto al fuego entre el gobierno marroquí y el Frente Polisario, este se rompíó en octubre 2021. La chispa se produjo en un paso fronterizo de Guerguerat, cuando el ejército marroquí penetraba en la zona para desalojar a un grupo de saharauis que habían acampado en la pista con el objetivo de interrumpir el tránsito de mercancías.

Sahel

Sahel en árabe significa borde o costa. Toma este nombre por su ubicación en el desierto del Sáhara del norte y la sabana de Sudán al sur. Es un conglomerado de 11 países, casi todos entre los más pobres del mundo, cubriendo una distancia de 5400 km. La zona es marcada por la presencia de milicias y terroristas, especialmente en Nigeria. La ONU alertó, hace poco, que las necesidades humanitarias en esta región están alcanzando niveles históricos. Como Mozambique, esta es una tierra de todo tipo de violencia, también la de Madre Naturaleza, donde, los efectos del cambio climático, están provocando el aumento de un fuerte desplazamiento interno, multiplicado por 20 en menos de dos años, sin considerar la total la inseguridad alimentaria.

Siria

La guerra de Siria cumplió, el año pasado, 10 años. En realidad, la guerra, comenzaba para derrocar al presidente Bashar Al Assad, pero, aunque el Gobierno recuperó el control de buena parte del territorio, bajando la tensión, nunca se llegaó a un acuerdo para el alto al fuego y sigue habiendo ataques todas las semanas. Las condiciones de la población acá también son horribles. Según Naciones Unidas, luego de 10 años de conflicto, estima que ocho de cada diez sirios viven en condiciones de pobreza y prevé algo peor. Por este conflicto (recordemos que 3 millones de ucranianos dejaron su país en las últimas 3 semanas), debido a este conflicto armado, 5,5 millones de sirios buscaron refugio en países vecinos como Turquía o Líbano. Siempre según la ONU, es muy preocupante esta situación, porque a la guerra y el COVID se suma una gravísima crisis económica y los refugiados son la cuarta parte de su población.

República Centroafricana (RCA)

El 27.12.2022 podía haber sido una fecha clave para detener la escalada de violencia persistente en la República Centroafricana (RCA) que, desde 2012, vive una guerra civil. Con las elecciones que se celebraban ese día se pretendía consolidar un acuerdo de paz firmado por el Gobierno y catorce grupos rebeldes hace dos años, pero, seis de estos grupos, volvieron a tomar las armas, logrando controlar varias localidades, tratando de alcanzar Bangui, la misma capital del país.

Venezuela

También en nuestro "patio trasero" tenemos enormes problemas. ¿En que país podemos pensar si se trata de inequidad, muerte, pobreza, injusticia etc.? Obviamente Venezuela que, hace décadas, vive en una crisis política, económica, sanitaria sin precedentes. Las últimas "pseudo" elecciones se celebraron en diciembre de 2020. marcadas por la polémica y la casi nula participación de la gente. Muchos millones de venezolanos siguen en una situación de inseguridad alimentaria crónica y esto conllevó al éxodo de más de 6 millones de personas que,en su mayoría, precisaron asistencia humanitaria. Colombia, como todos sabemos, se convirtió en el país de acogida, donde se calcula que actualmente viven casi dos millones de migrantes venezolanos, a los que apoyamos en lugares como Cúcuta. Este fenómeno, sin embargo, se notó en todos los países latinoamericanos, también el nuestro. En el colectivo uruguayo, los venezolanos, se ven como personas amables, trabajadoras, derechas y generalmente profesionales preparados

Yemen

Hace muchos años que la población de Yemen vive una guerra civil que comenzó como consecuencia de un golpe de Estado que, el pais, vivió en tres partes del mismo. En la zona norte, controlada por los huthis con el respaldo de Irán. En el sur, viven dos fuerzas: las separatistas y los seguidores del presidente Al-Hadi. En 2020, en plena pandemia, en lugar de mejorar, también en este país, la situación empeoró con el recrudecimiento del conflicto. Según informes de ONU el 80% de la población necesita asistencia humanitaria y está viviendo la mayor crisis humanitaria a nivel mundial.

STEFANO CASINIESAS OTRAS GUERRAS OLVIDADAS

