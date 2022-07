La sezione di Sparta, nel New Jersey, di UNICO (l’organizzazione italoamericana nata nel 1922) come ogni anno ha organizzato la propria lotteria che ha un primo premio davvero speciale: un viaggio in Italia del valore di 12.000 dollari che anche in tempo di inflazione sono comunque tanti. Dei 300 biglietti messi in vendita ne sono stati venduti 163 e la fortuna questa volta ha arriso a Barbara Antonini Stote di Sparta le cui prime parole sono state “Dio mio, non ho mai vinto niente”. Grazie alla vincita potrà usufruire di un viaggio tutto pagato che si svilupperà tra Roma, l’Umbria, la Toscana e Venezia. E con gli introiti della lotteria UNICO Sparta ha potuto anche consegnare diverse borse di studio.