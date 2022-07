“Cari connazionali, cari lettori, mentre vi scrivo tutto il mondo è profondamente scosso dai terribili fatti d’Ucraina e segue con forte trepidazione l’evolversi degli eventi in quella parte del nostro amato continente europeo, che oggi ci appare più vicina che mai. Nel lanciare un sentito grido di speranza affinché questo incubo possa presto finire, abbiamo comunque il dovere di proseguire il quotidiano lavoro al servizio della nostra comunità, promuovendo l’Italia e le sue bellezze. Vi presento quindi con piacere il quattordicesimo numero di ‘Italia con Te’, dedicato alle regioni Veneto, Marche e Puglia“.

A scrivere è Giuseppe Giacalone, Vice Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia in Venezuela e responsabile della redazione del Bollettino “Italia con Te” che, redatto sia in italiano che in spagnolo, è disponibile online. “Vi invito a sfogliare con calma le pagine del nuovo Bollettino, – continua Giacalone – a partire dal Veneto, regione tra le più visitate e amate, mondialmente famosa. Proseguendo lungo il nostro cammino verso sud, i lettori arriveranno nelle Marche, posto tranquillo e incantevole, che rapisce e conquista i visitatori con le bellissime località collinari e con le sue bianche spiagge che si estendono lungo la costa adriatica. Il nostro viaggio si chiude con la Puglia, terra antica, dove la storia si confonde con il mito, dalla Magna Grecia all’Unità d’Italia, dai Trulli alle “strane presenze” del Castello di Trani, la Puglia accoglie tutti quei turisti, desiderosi di visitare la sua costa, passeggiare nei boschi del Gargano o nuotare nelle acque cristalline del Salento, assaporando i deliziosi prodotti culinari della zona”. Nel bollettino, come di consueto, anche la rubrica “Ne parlo all’Ambasciatore”, cui tutti possono inviare domande e richieste scrivendo all’indirizzo redazione.newslettervenezuela@gmail.com.