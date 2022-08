di Sandra Echenique

Il nome è famosissimo, in Italia e nel mondo: chi non conosce i De Laurentiis? Giada in particolare è la figlia di Veronica De Laurentiis e del primo marito Alex De Benedetti. Ma è anche la nipote di Silvana Mangano e Dino De Laurentiis. Una famiglia che è sinonimo di cinema e ora anche di calcio visto che Aurelio De Laurentiis, oltre che produttore cinematografico è anche proprietario/ presidente del Napoli. Ma a dire il vero adesso quel celeberrimo nome, De Laurentiis, è soprattutto sinonimo di cucina. Perchè Giada non ha rivali come chef: in tv, sui libri e ovviamente nei ristoranti.

Il punto di riferimento della gastronomia in America, con ovviamente un tocco, beh molto di più, di italiano. Perchè Giada non ha solo la parentela che la porta in Italia, infatti è nata a Roma, per poi trasferirsi negli States quando aveva 7 anni. E qui ha creato il suo impero partendo soprattutto dalle sue ‘lezioni’ su Food Network: infatti il suo show ‘Giada at home’ è diventato un cult. Poi NBC quindi i suoi tre ristoranti, il primo dei quali, a Las Vegas che porta il suo nome di battesimo, è diventato in pochi anni un ‘must’ di Sin City, lì i peccati di gola sono diventati la norma.

Ma non si tratta soltanto di cucina, c’è anche dell’altro perchè Giada De Laurentiis è l’unica italiana nella Top 20 degli chef più ricchi al mondo. La graduatoria è davvero speciale e si deve cominciare ovviamente dal primo posto che appartiene ad Alan Wong, chef cinese-americano con una fortuna personale valutata 1,1 miliardi di dollari che tra le altre cose possiede anche un ristorante premiato dalla guida Michelin con tre stelle. Sul podio anche Jamie Oliver, britannico e Gordon Ramsey, scozzese. La prima donna in classifica è all’8º posto, Rachael Ray, statunitense, con 100 milioni di dollari, frutto di tutte le sue attività che partono ovviamente dai programmi tivù.

E gli italiani? Bisogna arrivare appunto a Giada De Laurentiis, l’unica made in Italy, 19ª, con 30 milioni di dollari. Un riconoscimento all’abilità di Giada di creare un impero fatto di tv, libri, ristoranti, eccetera, eccetera. E Giada dalla sua ha la popolarità che è descritta in continuo aumento, una influencer della gastronomia che ha sempre un’attenzione particolare per il Paese dove è nata e dove la sua famiglia d’origine è diventata celebre. ‘Giada in Italy’ infatti è un appuntamento su Food Network seguitissimo. Ma c’è anche il ‘Giada’s Italian Glossary’, dove spiega la pronuncia e il significato di parole della cucina in Italia, che all’estero potrebbero essere di difficile comprensione: cos’è la burrata? Cosa vuol dire al dente?

Così il legame, culinario, tra gli Stati Uniti e l‘Italia diventa più stretto grazie a Giada che poi non perde mai l’occasione di presentare al pubblico americano particolarità della grandissima gastronomia italiana: ultimo esempio il suo viaggio, qualche settimana fa, in Italia, in Puglia e in particolare a Bari dove ha presentato uno dei piatti più tipici, le orecchiette, andando proprio da chi quel meraviglioso tipo di pasta lo fa e che sono chiamate ‘le signore delle orecchiette’.