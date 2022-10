Il Milan soffre (e non poco) a Empoli, ma riesce a vincere grazie a un recupero folle durante il quale sono state realizzate addirittura tre reti. La partita del saturday night si sblocca soltanto al 79' con Rebic, servito da Leao che era clamorosamente dimenticato dalla difesa toscana su rimessa laterali di Tonali. Al 92' l'Empoli pareggia con una punizione gioiello di Bajrami. Match finito? Tutt'altro, perché al 94' l'eroe per caso Ballo-Touré trova il gol al 94'. E al 97' Leao cala anche il tris. Il risultato sorride a Pioli, che però perde tre giocatori per infortunio: Calabria, Saelemaekers e Kjaer sono stati costretti ad abbandonare il terreno di gioco per problemi fisici.