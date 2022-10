ROMA - La vida del italiano Ferruccio Lamborghini, el famoso creador de automóviles deportivos y otros vehículos, incluidos aquellos militares utilizados en la Segunda Guerra Mundial, fue plasmada en "Lamborghini: The Legend", un filme dirigido por Bobby Moresco y que se exhibirá en la Festa de Roma.

Sobre "mi padre Ferruccio Lamborghini se dijo todo y más, tanto verdadero como falso. Este proyecto, sin embargo, parte de los cuatro libros que escribí sobre él. Para mí era importante que la película transmitiera su capacidad para aprovechar las oportunidades de la vida y su energía".

Así lo explicó Tonino Lamborghini, hijo del gran industrial, creador de la marca de automóviles que se convirtió en uno de los símbolos de autos deportivos más queridos en el mundo, contado en el retrato "Lamborghini - El hombre detrás de la leyenda "escrito y dirigido por Bobby Moresco (ganador del Oscar, junto a Paul Haggis, por el guión de "Crash") que debuta en el Festival de Cine de Roma en Alice en la ciudad y desde enero en la plataforma Prime Video.

En el papel del protagonista, en diferentes edades de la vida, están Romano Reggiani y Frank Grillo, en un elenco que incluye a Gabriel Byrne (en el rol de Enzo Ferrari), Mira Sorvino, Hannah Van Der Westhuy.

A ellos se suman Fortunato Cerlino, Clemente Maccaro, alias Clementino. Lorenzo Viganò, y en el papel de un joven Tony Renis, Giovanni Antonacci (hijo de Biagio Antonacci y nieto de Gianni Morandi).

Producido por Lambo Film, con la producción ejecutiva de Ilbe (de Andrea Iervolino y Monika Bacardi), y Notorious Pictures en colaboración con Prime Video.

La película biográfica debuta justo cuando se filma en Italia otro retrato de una leyenda del automovilismo italiano.

Ferrari de Michael Mann, protagonizada por Adam Driver, que siempre cuenta con Iervolino y Bacardí entre los productores.

"Son dos obras totalmente separadas, y nuestra implicación también es distinta en términos de presupuesto -explicó Iervolino a ANSA-. Ferrari sigue en el set y esperamos que se estrene el próximo año en Venecia".

Italia "es rica por excelencias, que llevó (gracias a los filmes) la belleza y el made in Italy al mundo, y tener la oportunidad de valorizarla es uno de nuestros principales objetivos, también para superar todos los estereotipos sobre los italianos que todavía existen en el extranjero".

En Lamborghini la historia, entre lo público y lo privado, comienza desde el regreso de Ferruccio a casa, después de haber luchado en la Segunda Guerra Mundial.

Haciendo buen uso de su genio para la mecánica, experimentado bajo las armas, Lamborghini, se lanza en la segunda mitad de los años 40 en la producción de tractores (compra vehículos militares avanzados y los transforma en vehículos agrícolas) y desde 1963 también en el de los deportivos innovador al entrar en competencia directa con Enzo Ferrari (Byrne).

"Tenía solo dos semanas desde que me ofrecieron la película al llegar al plató para prepararme -dijo Frank Grillo, que llegó al papel después de que por largo tiempo se habló de Antonio Banderas como protagonista-. He leído tanto como sea posible y sé que Bobby había investigado mucho, confié en él completamente. Entonces como soy de origen italiano, mi padre es de Calabria, mi madre de Nápoles, la idea de interpretar a uno de los más grandes industriales italianos fue emocionante", también porque "vivo en Beverly Hills y todo el mundo tiene un Lamborghini allí", añadió sonriendo.

En el filme aparece también un joven Tony Renis, interpretado por Giovanni Antonacci: "Sabía que Ferruccio Lamborghini era mí fan, a menudo venía a escucharme -explicó Tony Renis-. Tuvieron la idea de insertar una escena conmigo joven, pero no se logró encontrar un actor justo... Era mi amigo Gianni Morandi, con quien me encontré hablando de la película, me aconsejó a su sobrino... y fue perfecto".