La National Italian American Foundation (NIAF) è lieta di annunciare la donazione di 250.000 dollari alla Società Habilis Cooperativa Sociale per aiutare a ricostruire un centro comunitario devastato dal terremoto del 2016. Il completamento della Società Habilis Cooperativa Sociale è previsto per agosto 2023. "Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che andrà a beneficio della comunità di Ascoli Piceno", ha affermato John F. Calvelli, vicepresidente esecutivo della NIAF. "La NIAF è onorata di aiutare a ricostruire il centro comunitario che è stato danneggiato in pochi minuti dal terremoto che ha colpito nel 2016. Questo è solo uno dei modi in cui la nostra Fondazione mostra sostegno per mantenere forti i legami tra l'Italia e la comunità italoamericana".

Una volta completato, il centro comunitario fornirà uno spazio per i bambini, gli anziani e le famiglie per attività sociali, educative e ricreative ad Ascoli Piceno. Nell'agosto 2016 un potente terremoto di magnitudo 6.0 ha scosso l'Italia centrale, seguito da scosse di assestamento che hanno provocato la perdita di vite umane e il danneggiamento delle case. Quando si verificano tragedie e disastri naturali, la NIAF è orgogliosa di lavorare rapidamente per finanziare i soccorsi per i bisognosi. La NIAF ha collaborato negli anni con altre organizzazioni italoamericane, l'Ambasciata d'Italia e il Dipartimento di Stato americano per finanziare progetti di soccorso dopo i terremoti che hanno colpito Puglia, Abruzzo, Emilia Romagna e Umbria.

Sulla scia dell'11 settembre, la NIAF ha raccolto fondi per la futura educazione di 25 bambini del personale di emergenza. Nel 2019, la NIAF ha lanciato una campagna dopo l'alluvione di novembre a Venezia, la seconda peggiore inondazione nella storia della città. Più recentemente, in risposta alla pandemia, la NIAF ha lanciato una pagina Coronavirus Relief che ha aiutato ad affrontare la situazione critica in Italia, ha fornito assistenza medica e di sicurezza per gli americani e ha contribuito a garantire che l'attività quotidiana della NIAF andasse avanti.