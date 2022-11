Si è svolto presso il Club Marconi l'incontro culturale della Federazione Siciliani d'Australia. L'evento ha voluto rafforzare l'importanza delle radici culturali siciliane e dell'emigrazione attraverso la presentazione del libro "Nostra patria è il mondo intero. 150 anni di emigrazione siciliana" di Nicola Grato, Giuseppe Oddo pubblicato da Istituto Poligrafico Europeo con sede a Palermo, in Sicilia.

Il presidente Tony Noiosi ha aperto l'incontro ringraziando i rappresentanti delle associazioni convenuti per l'iniziativa. Sono quindi giunti i saluti dei rappresentanti eletti all'estero, entrambi collegati in remoto dall'Italia, il senatore Giacobbe e l'onorevole Carè. I parlamentari hanno riaffermato la loro vicinanza alla Federazione e inviato messaggi di apprezzamento per l'iniziativa, ricordando la loro azione in sede parlamentare affinché si possa sempre migliorare la conoscenza delle realtà e del potenziale dei corregionali siciliani che vivono all'estero da parte del governo e delle istituzioni italiane.

Un grazie particolare è andato a Pietro Lunetto, il quale attraverso la stazione radiofonica digitale Radio MIR ha intervistato Nicola Grato e Santo Lombino, autori del libro. L'intervista è stata riproposta ai convenuti all'incontro presso il Club Marconi e ha fornito lo spunto necessario per una discussione sul futuro dell'associazionismo regionale e le problematiche verso cui la Federazione vuole poter fare fronte, tra cui il coinvolgimento dei giovani e una proficua aggregazione tra i molti comitati.

Le associazioni aderenti alla Federazione hanno ricevuto copia della pubblicazione, gentilmente offerta da Marco Testa, rappresentante della Coop. della Gioventù Siciliana di Sydney.