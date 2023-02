di Matteo Forcinitti

C'è stato abbastanza poco in questa sessione invernale del calciomercato che si è appena conclusa sotto il dominio della Premier League e del Chelsea in modo particolare. Seppur con scarsi movimenti, anche questa volta in Italia ci sono stati diversi giocatori uruguaiani protagonisti dalla A alle serie minori, tanto tra gli esuberi come tra gli acquisti.

In Serie A ci sono state due cessioni, la prima è stata quella di Matías Viña che ha salutato la Roma dopo una stagione e mezza caratterizzata da 44 presenze e il trionfo in Conference League. Il terzino sinistro è andato al Bournemouth, in Inghilterra, in prestito con opzione per il trasferimento a titolo definitivo. La trattativa con il Bournemouth è stata lunga e tortuosa e stava per includere anche Zaniolo che seppur al centro di un vespaio di polemiche resterà a Roma da separato in casa.

Più vivace il mercato in Serie B che ha visto diversi colpi a partire da Jaime Báez che è sceso di categoria passando dalla Cremonese al Frosinone attualmente capolista. Per l'attaccante di Montevideo la prima esperienza nella massima serie è stata abbastanza difficile mentre con i laziali, dopo le prime due partite in queste settimane, è andato già in rete cercando di replicare quanto fatto lo scorso anno con la promozione ottenuta con la Cremonese.

Il Genoa e il Palermo hanno portato in Italia due giovani promettenti pescati in Uruguay. Su Alan Matturro (nella foto in evidenza), diciottenne difensore prelevato dal Defensor che ha già fatto il suo esordio da titolare pochi giorni fa, il Genoa deposita tanta speranza. "Mi hanno detto che mi voleva l'Inter" ha dichiarato in un'intervista il difensore dopo la presentazione. "Ho detto che non ci sarei andato perché lì non avrei giocato: voglio crescere e per quello devo giocare e fare esperienza. Sono qui per imparare, mister e compagni hanno molta fiducia in me".

Il primo acquisto dell'anno per il Palermo è stato Renzo Orihuela, ventunenne difensore di Salto. Un trasferimento, questo, frutto degli intrecci della galassia del City Football Group dato infatti che il salteño viene dal Montevideo City Torque, club uruguaiano della massima serie entrato a far parte della holding emiratina lo scorso anno.

Decisamente più romantico è stata l'avventura di Gastón Pereiro che dice addio al Cagliari: i sardi perdono così un altro pezzo della pattuglia Celeste un tempo molto numerosa. Dopo tre stagioni e mezzo in Italia, preceduto da un periodo in Olanda, Pereiro ha scelto di tornare nel club che lo ha lanciato, il Nacional, rinunciando a una parte del suo stipendio.

Per la sua Primavera il Cagliari si è portato a casa Mateo Caprile, diciannovenne centrocampista proveniente dagli spagnoli del Torre Pacheco, società succursale del Villareal.

Quello che ha fatto Pereiro potrebbe ripetersi a breve con Gastón Ramírez su cui il Peñarol ha messo gli occhi secondo gli esperti. Ramírez si trova attualmente alla Virtus Entella in serie C con cui aveva firmato a ottobre dopo essere rimasto svincolato e deciso a rimanere in Liguria dopo gli anni della Sampdoria.

In Serie C l'unico acquisto è quello di Rodrigo Pastorini, trentaduenne punta centrale in forza alla Fidelis Andria proveniente dai peruviani del Cantolao. In partenza c'è invece l'attaccante Matias Fonseca, figlio d'arte, che lascia l'Imolese (in prestito dall'Inter) per trasferirsi al Montevideo Wanderers.

Da segnalare, infine, due colpi uruguaiani tra i Dilettanti. L'attaccante Leandro Rodríguez arriva per la prima volta in Italia al Portogruaro che lo ha comprato in patria dal Rentistas.

Sempre tra i Dilettanti, il terzino Antonio Sepe è passato dal Casarano all'Altamura.