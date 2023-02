L'Agenzia Cultura di Córdoba attraverso il Teatro Real ha comunicato che oggi, 12 febbraio alle 20, nella Sala Carlos Giménez si svolgerà lo spettacolo musicale "Il cuore pulsante del folklore italiano" del Canzoniere Grecanico Salentino con ingresso gratuito. I biglietti possono essere ritirati alla biglietteria del Teatro Real in San Jerónimo 66m dalle 15 alle 20. Fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, il Canzoniere Grecanico Salentino (CGS) è il più importante gruppo di musica popolare salentina, il primo a formarsi in Puglia, nel sud Italia. Questa band, ispirata a musiche create 500 anni fa, reinterpreta, in chiave moderna, le tradizioni che ruotano intorno al famoso rito della pizzica tarantata, che aveva il potere di guarire attraverso la musica, la trance e la danza, dal morso del mitico ragno. L'affascinante fusione tra tradizione e modernità ne caratterizza il repertorio musicale ed è il primo e più importante gruppo a produrre musica popolare salentina. Lo spettacolo è un'esplosione di energia, passione, ritmo e magia in un viaggio immaginario dal passato al presente al ritmo del tamburello, cuore pulsante della tradizione salentina. Il Canzoniere Grecanico Salentino ha realizzato 20 album in studio e ha collaborato con musicisti di fama come Ludovico Einaudi, Piers Faccini, Ballake Sissoko, Ibrahim Maalouf, Fanfara Tirana, Stewart Copeland. L'interessante dicotomia tra tradizione e modernità caratterizza la musica dei CGS. Attualmente il gruppo guidato dal violinista Mauro Durante, insieme ai suoi 7 compagni, tra cui un ballerino, esegue brani dai ritmi ancestrali per il divertimento dei propri seguaci e appassionati di musica. Acclamato dal pubblico e dalla critica, CGS ha partecipato a innumerevoli spettacoli negli Stati Uniti, Canada, Europa e Medio Oriente ed è considerato il principale gruppo di musica tradizionale in Italia. Córdoba rappresenta la seconda tappa di un mini tour in Argentina che si concluderà il 15 febbraio a Salta. Il gruppo è composto da: Mauro Durante (voce, batteria, violino); Alessia Tondo (voce); Giulio Bianzo (cornamuse italiane, armonica, registrazioni); Massimiliano Morabito (fisarmonica diatonica); Emanuele Licci (voce, chitarra, bouzouki); Giancarlo Paglialunga (voce, tamburrieddhu); e Silvia Perrone (danza).