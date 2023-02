DI ENRICO PIRONDINI

Notte da primato con il jackpot democratico e un Superenalotto da urlo. Centrato il "6" dei record. Vale più di 371 milioni di euro. Dopo 635 giorni dall'ultima vincita il gioco raggiunge l'ennesimo record assegnando il montepremi più alto di sempre e, attualmente anche di tutte le lotterie mondiali. L'importo totale sarà diviso tra i 90 fortunati giocatori che hanno scommesso 5 euro ciascuno su un sistema, attraverso la Bacheca SISAL. Ad ogni giocatore andranno oltre 4 milioni di euro. Il Jackpot più alto al mondo ha regalato, con l'estrazione di giovedì esattamente 371.133.424.51 euro.

Le quote vendute in tutta Italia - Il sistema da 90 quote è stato giocato in tutta Italia. 9 quote sono state vendute in 3 regioni: Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Calabria; 7 quote in altre 4 regioni: Marche, Lazio, Lombardia, Puglia; 3 quote in Liguria, Piemonte e Emilia Romagna. E poi Toscana (3), Veneto e Abruzzo (2), Trentino Alto Adige e Umbria (1). Il comune che ha registrato il maggior numero di quote vendute è Atripalda (Avellino) con ben 6 quote. Seguono con 5 Codroipo (Udine) e Montecassiano (Macerata). Con 3 quote: La Spezia, Termini Imerese (Palermo), Palestrina (Roma). Due quote sono state vendute a Cormons (Gorizia), Crotone, Sant'Antimo (Napoli), Casal Velino (Salerno), Afragola (Napoli). Il resto delle quote è stato venduto da Milano a Palermo.

Dopo quasi 2 anni di assenza del sistema vincente che mancava in bacheca dal 22 maggio 2021 (con 2 euro vinti 256 milioni a Montappone di Fermo), la sestina ha fatto boom superando tutti le più alte vincite della storia. Vincite storiche che si erano verificate nell'ordine a Lodi, Sperlonga, Vibo Valentia, Montappone, Bagnone, Parma Pistoia, Caltanissetta, Catania.

Superenalotto: il jackpot democratico - La novità della schedina d'oro, sistema proposto dalla SISAL, è che è stata acquistata da 90 giocatori. Una pioggia di milioni che ha bagnato un po' tutte le regioni e soprattutto da oggi questa vincita ha cambiato la vita di decine di famiglie. Ecco la sequenza vincente: 1- 38-47-52-56-66. Numero jolly: 72. Numero superstar: 23. La vincita è stata realizzata grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la cosiddetta Bacheca dei sistemi SISAL. È il caso di ricordare che le vincite con il 6 sono a tutt'oggi 125. Numero calcolato dalla nascita del Superenalotto. Dal 1997, considerando le vincite di prima categoria sono stati distribuiti oltre 5 miliardi di euro.