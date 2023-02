Ultima, decisiva settimana prima del "gran finale" dei gazebo. Nella corsa verso la poltrona di nuovo segretario dem, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein non hanno avuto rivali. Come infatti ampiamente pronosticato, a sfidarsi, domenica prossima, nel gran ballo dell'urna (voteranno iscritti ma anche simpatizzanti) per succedere ad Enrico Letta nella leadership del Nazareno, saranno proprio il governatore dell'Emilia Romagna e la deputata italo-svizzera. Alla fine della fase congressuale negli ultimi circoli di Lazio e Lombardia, i due competitor sono apparsi entrambi in testa, incontrastati, con un netto distacco rispetto a Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, gli altri pretendenti per la poltrona di "numero uno" del principale partito di opposizione, con Bonaccini avanti rispetto alla Schlein. Archiviata la fase congressuale, la parola dunque, passa ai gazebo. Domenica prossima si saprà chi tra i due sfidanti sarà proclamato leader del Partito Democratico.