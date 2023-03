Si è conclusa la "missione multitasking" organizzata dal Consorzio di tutela del Prosecco DOC per promuovere la propria Denominazione in uno dei mercati più esigenti: il Giappone, Paese che attualmente si posiziona tra i migliori mercati dell'Asia con trend positivo sulle importazioni di Prosecco DOC avendo registrato nel 2022 un aumento dei consumi intorno al + 5% rispetto all'anno precedente, per un totale di 3.000.000 bottiglie acquistate.

La missione si è composta di vari momenti, in parte business oriented, in parte istituzionali, realizzati in collaborazione con vari partner, tra cui gli uffici di ICE Tokyo, l'Ambasciata italiana e la Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ).

"Il Giappone è un mercato difficile ed esigente, da tutti ambito soprattutto nella fascia luxury perchè il consumatore medio pretende molto, ma è in grado di apprezzare la qualità", ha commentato il Presidente del Consorzio, Stefano Zanette. "Per noi, il fatto di poter contare su questo riconoscimento è un risultato importante che ci incoraggia a proseguire nella direzione intrapresa verso una continua ricerca del miglioramento della qualità del prodotto".

Per la quinta volta il Consorzio di Tutela ha preso parte a Foodex Japan, esposizione specializzata in prodotti alimentari e bevande, tenuta dal 7 al 10 marzo. Nel corso delle quattro giornate di esposizione, presso lo stand del Consorzio presidiato dal sommelier professionista e Brand Ambassador del Prosecco DOC in Giappone, Akira Mizuguchi, operatori del settore, giornalisti e appassionati hanno avuto la possibilità di degustare oltre 23 tipologie di Prosecco DOC proposte in degustazione.

Tra le presenze istituzionali di passaggio allo stand: la visita dell'Ambasciatore Gianluigi Benedetti, la Direttrice dell'ufficio ICE Tokyo Erica Di Giovancarlo; del giornalista, sommelier e consulente Hayashi Shigeru; l'Head Chef "Gucci Osteria" di Massimo Bottura, Antonio Iacoviello; e del DJ Claudio Cuomo.

Il prosecco è stato poi protagonista degli Aftershow, organizzati da I Love Italian Food, evento spin-off di Foodex Japan per celebrare il Made in Italy presso la residenza dell'Ambasciatore Gianluigi Benedetti.

Le bollicine italiane sono state anche partner e official sparkling wine della terza edizione del Mimosa Day, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) nella settimana dell'8 marzo a Tokyo, prima di tornare nuovamente protagonista del brindisi presso la Residenza dell'Ambasciatore a corredo del Panel discussion: "Sustainability & inspiring female leaders supported by Enel X Japan".

In corrispondenza degli eventi organizzati per il Mimosa Day, è stata avviata ai primi di marzo una campagna "Prosecco DOC By the glass" in oltre 60 ristoranti del network Adesivo Qualità Italiana (A.Q.I) che hanno invitato i propri clienti a consumare Prosecco DOC al calice o in bottiglia, dando in omaggio un gadget Prosecco DOC e una bustina di semi d'erbe aromatiche italiane all'insegna del motto: 'Piantiamoli e diamo il nostro piccolo contributo per un mondo più sostenibile'.

Il viaggio del Prosecco DOC in Giappone è proseguito a Nagaoka, presso il New Otani Hotel, per la conferenza stampa di lancio di RISOUNO!, un nuovo snack a base di riso 100% giapponese ma dai gusti italiani, ideato dal celebre Chef Ochiai del Ristorante "La Bettola di Ochiai" – lo Chef giapponese più famoso in patria per la cucina italiana- in collaborazione con l'azienda Iwatsuka Seika, colosso nella produzione di cracker di riso in Giappone, con 80 milioni di tonnellate di cracker venduti e un fatturato che supera i 18.000.000.000 di yen annui.

Infine, il Martinotti Prosecco Bar & Caffè, punto di riferimento per le bollicine veneto-friulane dell'intera capitale giapponese, è stato teatro di alcune attività di promozione.