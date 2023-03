Por Ariel Ferrero

Se cumplen 75 años desde la partida del legendario "Anna C" de Costa Cruceros en 1948 para unir a Génova y Buenos Aires, hito que el creador de la compañía Giacomo Costa no imaginó al fundar su compañía en 1854.

Para celebrar a partir de hoy el 75 aniversario, la compañía de origen italiano organizó una serie de iniciativas y promociones especiales.

El 31 de marzo de 1948, la embarcación a motor Anna C partió de Génova hacia Buenos Aires con 768 huéspedes a bordo. Así comenzaba la historia de Costa Cruceros.

El viaje representó un hito para la compañía, la única que navega bajo la bandera italiana.

Desde los viajes transatlánticos del Anna C hasta los cruceros de la actualidad, a bordo de "barcos inteligentes" como el Costa Smeralda y el Costa Toscana, la naviera ha buscado innovar en la forma vacacionar en el mar.

Si bien historia del "Anna C" comenzó el 31 de marzo de 1948, en realidad tiene raíces más antiguas. Su origen se remonta a 1854, cuando Giacomo Costa fundó en Génova la "Giacomo Costa fu Andrea", una pequeña empresa que operaba comprando y vendiendo aceite de oliva y textiles.

Desde la década de 1920, esta empresa también se dotó de una flota para transportar mercancías por todo el mundo.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, solo un barco, el Langano, había sobrevivido al conflicto. La destrucción de la flota de pasajeros italiana, la demanda cada vez mayor de tráfico de pasajeros, la crisis económica y el flujo migratorio transoceánico llamaron la atención de la familia Costa hacia el transporte de pasajeros.

En 1947, el "Giacomo Costa fu Andrea" cambió su nombre a "Línea C", que se haría famosa a lo largo de más de tres décadas de servicio transatlántico desde y hacia América Latina, y al resto del mundo.

Así, el 31 de marzo de 1948 zarpó de Génova el primer barco de pasajeros de la flota Costa, el Anna C. Fue el primer transatlántico en cruzar el Atlántico Sur desde el final de la guerra y el primero en ofrecer a los huéspedes camarotes con aire acondicionado.

El barco llegó a Buenos Aires 16 días después de la partida.

Al Anna C pronto le siguieron otros barcos, para atender la creciente demanda generada por el flujo migratorio.

A partir de la década de 1950, "Línea C" comenzó a utilizar barcos en cruceros por el Mediterráneo y América del Sur para aprovechar el desfase de las estaciones en los hemisferios norte y sur y, por lo tanto, redistribuir la flota en períodos de menor tráfico.

Para celebrar el 75 aniversario, Costa planificó una serie de iniciativas especiales en todos los destinos en donde opera: En la Argentina, la naviera lanza hoy (y hasta el 21 de abril) una campaña promocional con tarifas con hasta 40% de descuento en los cruceros del Costa Fascinosa de la temporada 2023/2024 en Sudamérica, incluyendo el trasatlántico Europa-Argentina, con salidas entre noviembre de 2023 y mayo de 2024 para las tarifas MyCruise y All Inclusive.

"Este es un año muy especial para Costa. Cumplimos 75 años de operaciones, sabiendo que la Argentina siempre ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de la empresa", destacó Fernando Joselevich, Country Manager de Costa Cruceros en Argentina.