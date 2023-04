L’Ambasciata d’Italia in Vietnam presenta l’opera “Cavalleria Rusticana”, in programma sabato 15 e domenica 16 aprile presso il Teatro dell’Opera di Hanoi. Per la prima volta da decenni il pubblico di Hanoi avrà l’opportunità di godere di un’opera in costume.

Organizzata dalla Saigon Philharmonic Orchestra in collaborazione con il Vietnam National Opera and Ballet e l’Hanoi Opera House e con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia, l’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam.

La Cavalleria Rusticana è l’opera più nota di Pietro Mascagni. Presentata per la prima volta nel 1890 e subito divenuta emblema di “Verismo” nell’opera lirica è ambientata in Sicilia e mette in scena emozioni profonde come l’amore e la gelosia. Il tenore italiano Giovanni Maria Palmia interpreterà il ruolo di Turiddu e si esibirà, diretto dal maestro Fan Ting, insieme a talentuosi cantanti, musicisti e attori vietnamiti.