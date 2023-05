HIROSHIMA - “Non riesco più a stare lontano dall'Italia, la mia coscienza mi dice di tornare.”, con queste parole la Premier Giorgia Meloni ha annunciato la sua decisione di rientrare in anticipo in Italia, dove è previsto che atterri domani a Forlì.

“In un momento tanto complesso” ha spiegato “ ho bisogno di lavorare in prima persona per dare le risposte necessarie" e "voglio ringraziare le 5.000 persone che stanno dando una mano come tutti i ministri che si stanno occupando.” . “Ho bisogno” ha aggiunto la Meloni, parlando a un punto stampa dal G7 di Hiroshima, “ del tempo necessario per organizzare al meglio il Cdm e i provvedimenti che saranno approvati nella giornata di martedì."

La premier italiana , che ha ricevuto manifestazioni di solidarietà da tutti i leader del G/7, ha anche annunciato da Hiroshima che il G7 2024 a guida italiana si terrà nella seconda metà di giugno, dopo il voto europeo previsto per il 9 e10 di quel mese, e che la sede sarà la Puglia.”.