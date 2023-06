(9Colonne) ROMA - "Credo che l'incontro di oggi sia importante, perché i temi trattati come il voto e la cittadinanza attengono alla rappresentanza vera e reale degli italiani più italiani di quelli che abitano in Italia: dico così perché ho sempre riscontrato negli italiani all'estero un amore per la patria più forte". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, aprendo una conferenza stampa, promossa dal senatore Roberto Menia, in cui Fratelli d'Italia ha illustrato le proprie proposte per riformare le norme sul voto e sulla cittadinanza per gli italiani all'estero. "Credo e spero che questi disegni di legge possano essere anche modificati, sicuramente va migliorata l'attuale situazione che vede sempre un'alea di dubbio sulla regolarità delle elezioni e soprattutto sull'effettiva rappresentanza del voto" spiega la seconda carica dello Stato, che conclude: "Quello che a me preme sottolineare è la vicinanza del Senato e dell'area politica dalla quale provengo per gli italiani all'estero: ricordo la mia amicizia personale con Mirko Tremaglia, senza il quale probabilmente sarebbe rimasto lettera morta il desiderio degli italiani all'estero di avere una rappresentanza: l'idea fu ottima, la legge che ne derivò è migliorabile ma lui dobbiamo dire grazie per l'opera svolta". (Roc)