BARI - È stata ufficializzata in queste ore la Testimonial della XIII Edizione dell’Evento annuale organizzata dell’Associazione Internazionale “Pugliesi nel Mondo”, sarà l’attrice e socia onoraria dell’Associazione Pugliese nel Mondo, Rosanna Banfi, canosina doc e figlia di Lino Banfi.

Nell’anno 2008 le fu assegnato il Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo” – I° Edizione.

L’Edizione 2023 si svolgerà nella loro Città di origine, nel Teatro Lembo di Canosa di Puglia sabato 16 dicembre 2023.

Durante l’evento saranno premiati 15 eccellenze pugliesi nati o avente origine che vivono in altri Paesi e in altre regioni italiane. Inoltre, esibizioni di artisti Top Secret, tutte made in Puglia.

Presentatrice dell’iniziativa, altra eccellenza pugliese, Rosaria Renna, conduttrice radiotelevisiva de la “Voce di Radio Monte Carlo”.