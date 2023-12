di ENRICO PIRONDINI

Politica in Rete, leader alla prova dei social sotto l’albero di Natale. In sintesi: Meloni fa il pieno di follower, Schlein seconda, Renzi arranca.

Tre sul podio: Giorgia, Elly, Salvini. Giù dal podio Giuseppe Conte , seppur in crescita: ha da poco superato gli 8 miliardi di follower totali. Insegue, comunque a notevole distanza, Matteo Renzi con 4,8 milioni di “seguaci”. Lontano Calenda (966 mila); lontanissimo Tajani (249 mila) ma con un +13% di incremento nell’ultimo mese.

I SEGUACI DI GIORGIA

Sono attualmente 8,7 milioni. In un anno la Premier ha aumentato di 1,8 milioni pari al 33,8%. Ma l’incremento percentuale maggiore (+83,2%) lo ha registrato Elly Schlein; una conquista di 335,8 mila follower in dodici mesi.

Ma la segretaria dem è comunque sotto il milione di seguaci. Giorgia Meloni è riuscita anche ad ottenere un buon engagement, ovvero una ottima percentuale di intenzioni per i suoi post: insomma quello che dice, colpisce. Basti pensare – report di Antonella Coppari per QN – che “tra i primi venti post più popolari, ben undici sono suoi”.

CLASSIFICA ENGAGEMENT

Primo Salvini (2,34%), secondo Calenda (2,06%), terza Elly Schlein (2,01%). Seguono Meloni (1,69%), Tajani (1,47%), Renzi (0,98%), Conte (0,94%). Si tratta del numero medio di interazioni sul post di un profilo, in rapporto al numero dei follower,sia per giorno che per singolo post.

Dati ricavati dal Report annuale della società digitale DeRev che ha misurato i risultati dei capi dei sette partiti principali negli ultimi 12 mesi. Lo studio è stato chiuso l’8 dicembre sulle principali piattaforme: Facebook, Instagram, X e Tik Tok.

Da notare: Elly Schlein paga la sua debole Comunicazione (solo 943 post) e snobba Tik Tok, dunque i giovani sotto i 25 anni che ne sono i principali fruitori. Conte paga invece la perduta visibilità di Palazzo Chigi. Matteo Renzi, fanalino di coda, paga il fatto di non essere più un politico a tutto tondo.

“Fa interventi più da opinionista che da leader di un partito” ha detto Roberto Esposito, il ceo e fondatore della milanese DeRev (sedi anche a Napoli, Londra e nel metaverso).

PROTAGONISTI DEI SOCIAL NEL MONDO

Tre in particolare: Joe Biden (USA), Narendra Modi (India) e Sanna Marin (Finlandia). Il presidente degli Stati Uniti ha la bellezza di 33 milioni di follower; sui social le sue gaffe fanno tendenza.

Il primo ministro indiano, 73 anni, al vertice di una delle democrazie più antiche, vanta il primato di 93 milioni di seguaci. Sanna Marin, 38 anni, figlia di una coppia omogenitoriale, leader del partito Socialdemocratico finlandese fino a tre mesi fa, già premier di Finlandia(2019-2023), da quando è uscita dalla politica attiva (lo scorso settembre), fa incetta di follower.

È la più seguita in un Paese che ha sostituito Babbo Natale con un robot a basso impatto ambientale, ma che non è così felice come dicono le classifiche. Anzi. Putin ha creato un nuovo distretto militare russo a ridosso del confine.

Lo zar non ha gradito il recente inciucio di Helsinki con Washington. E Sanna, argine del Cremlino, spopola sui social.