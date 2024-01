tratto da Fox News

di RUTH MARKS EGLASH

GERUSALEMME – Negli ultimi tre mesi, quasi ogni giorno, le truppe di terra israeliane che combattono all’interno della Striscia di Gaza, stanca della guerra, hanno inviato missive e immagini di pozzi di tunnel o complessi sotterranei, inclusi dispensari di armi o bunker, scoperti sotto case, scuole, moschee e ospedali.

In alcuni casi, i tunnel sono semplici canali che consentono ai combattenti di Hamas di tendere imboscate ai soldati israeliani; in altri, i pozzi sono creazioni vaste ed elaborate piene di ascensori, elettricità e sistemi di ventilazione completi.

Alcuni sono addirittura dotati di camere da letto, bagni e sale da pranzo, nonché di centri di comando per consentire ad Hamas di portare avanti le operazioni militari in corso contro Israele. In uno di questi centri di comando, l’IDF ha scoperto un video del comandante della Brigata Sud di Hamas, Mohammed Sinwar, fratello del massimo leader del gruppo a Gaza, Yahya Sinwar, alla guida di un’auto attraverso un ampio passaggio sotterraneo. Secondo le stime militari israeliane condivise con Fox News Digital, Hamas, il gruppo terroristico islamico che ha scatenato la guerra con Israele, ha speso decine di milioni di dollari – e negli ultimi 16 anni in cui ha governato Gaza – progettando, scavando e cementando un intero sotterraneo sistema che può competere con la metropolitana di Londra o quella di Parigi

Un rapporto inviato giovedì dalle truppe dell'IDF afferma che probabilmente Hamas "ha utilizzato più di 6.000 tonnellate di cemento e 1.800 tonnellate di metallo per costruire centinaia di chilometri di infrastrutture sotterranee".

Mentre l’esistenza di quella che gli israeliani chiamano la “metropolitana di Gaza”, che i palestinesi chiamano “Bassa Gaza”, è ben nota da anni, e i leader di Hamas se ne vantano addirittura, resta la questione di come, in una delle zone dove i territori sono maggiormente colpiti dalla povertà, che dipendono in gran parte dagli aiuti delle agenzie delle Nazioni Unite e delle potenze regionali e occidentali, il gruppo terroristico aveva i mezzi finanziari per investire in una rete di tunnel del terrore così intricata e vasta.

"Non so se qualcuno sa esattamente quanti soldi Hamas ha speso per costruire questo sistema di tunnel", ha detto a Fox News Digital Nitsana Darshan-Leitner, presidente di Shurat HaDin, il Centro legale israeliano.

Darshan-Leitner, il cui libro “Harpoon” del 2017 approfondisce il modo in cui i gruppi terroristici, incluso Hamas, trovano i loro finanziamenti, ha affermato di non credere che in questa fase anche l’IDF comprenda la portata della metropoli sotterranea di Hamas.

"Ogni giorno sono sorpresi di trovare un altro tunnel; sono sorpresi dalla sua lunghezza, dalla sua complessità, da quanti piani ha, quanto è largo. Non credo che abbiano ancora il quadro completo", ha detto.

Ha aggiunto che costruire un sistema così elaborato sarebbe probabilmente costato "decine di milioni di dollari, se non di più. La domanda è: da dove vengono i soldi?"

In qualità di organo di governo di Gaza, Darshan-Leitner ha affermato che gran parte dei fondi di Hamas vengono prelevati dai 2,2 milioni di residenti della Striscia tramite tasse ordinarie, poi anche da agenzie umanitarie come l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, UNRWA; l'Autorità Palestinese, che governa i palestinesi in Cisgiordania; e potenze regionali come il Qatar hanno fornito servizi umanitari cruciali o costruito progetti infrastrutturali chiave nell’enclave costiera.

"Hamas prelevava le tasse dai suoi residenti e lasciava che fossero altri a pagare per tutto ciò di cui, come governo, avrebbe dovuto occuparsi", ha detto Darshan-Leitner. Ha descritto come per la maggior parte degli ultimi due decenni, il Qatar ha fornito petrolio e finanziato progetti umanitari, l’Autorità Palestinese ha coperto i costi di elettricità, acqua, sanità e istruzione, mentre l’UNRWA – anche con finanziamenti dagli Stati Uniti – si è occupata di un’ampia varietà di bisogni di circa il 75% della popolazione considerata rifugiata.

"Hamas non ha bisogno di pagare un centesimo per la popolazione. Altri si prendono cura di tutto", ha detto. "Ciò consente loro di utilizzare i loro soldi per scopi militari."

Juliette Touma, direttrice delle comunicazioni dell'UNRWA, ha detto a Fox News Digital che l'agenzia non era a conoscenza del fatto che le sue attività, che secondo lei erano affidate all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, hanno concesso ad Hamas la libertà di costruire i tunnel.

"Siamo un'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite", ha detto. "Forniamo, attraverso il personale dell'UNRWA, assistenza umanitaria esaminata e controllata alle persone. Non esistono terze parti."

Tuttavia, i leader di Hamas hanno ammesso di aver approfittato del fatto che l’ONU e altri si prendono cura dei civili per costruire una vasta rete di tunnel sotto l’enclave. In una recente intervista, il leader di Hamas residente in Qatar, Moussa Abu Marzouk, ha affermato che il motivo per cui Hamas non ha costruito rifugi antiaerei per la popolazione di Gaza – solo tunnel in cui i combattenti di Hamas potevano nascondersi e combattere – era perché era responsabilità delle Nazioni Unite “proteggere” la maggioranza. della popolazione di Gaza.

Il finanziamento del progetto del tunnel attraverso una tassazione gonfiata e una responsabilità governativa minima, tuttavia, costituisce solo una piccola parte delle entrate del terrorismo di Hamas, ha detto a Fox News Digital il dottor Ronnie Shaked, ricercatore sugli affari palestinesi presso il Truman Institute dell’Università ebraica.

Hamas, ha detto, non solo ha investito miliardi di dollari nella costruzione dei tunnel, ma ha anche dedicato un'enorme quantità di manodopera e sforzi per creare una città sotterranea, dove i massimi leader di Hamas si sono nascosti per la maggior parte degli ultimi 100 giorni.

"Per creare un tunnel lungo circa 400 km (250 miglia) in 15 anni, servono milioni di dollari. Servono anche strumenti e decine di migliaia di lavoratori per scavare e trovare il modo di rimuovere tutta la sabbia e la polvere dal tunnel", ha detto. "Poi c'è l'impianto elettrico, il sistema di ventilazione e i macchinari speciali necessari per costruire il tutto."

Shaked ha affermato che la progettazione di tali tunnel e la loro mappatura in un territorio costiero come la Striscia di Gaza avrebbe richiesto anche ingegneri di alto livello in grado di far fronte alla topografia unica e alla vicinanza al mare, nonché progettisti che tracciassero percorsi complessi sotto la zona densamente popolata.

Secondo l’ex giornalista, il progetto del tunnel di Hamas è iniziato all’inizio degli anni 2000 con passaggi sotterranei utilizzati per contrabbandare merci dall’Egitto nell’enclave. Il gruppo terroristico passò rapidamente ad attaccare dai tunnel che serpeggiavano sotto il confine con Israele, che furono utilizzati in particolare nel 2006, quando il soldato israeliano Gilad Shalit fu attaccato e rapito a Gaza. Allo stesso tempo, Hamas iniziò anche a creare la sua complessa rete di tunnel sotto le case, le scuole e i centri medici del suo stesso popolo.

Sebbene gran parte dei finanziamenti segreti provenissero dall’Iran, Shaked ha osservato che, nel corso degli anni, anche il Qatar è stato direttamente coinvolto nell’invio di milioni di dollari nella Striscia di Gaza. All’inizio, gran parte dei fondi arrivavano in valigie piene di contanti, inizialmente introdotte clandestinamente a Gaza attraverso l’Egitto. Ma, in seguito, dopo che un’unità speciale del Mossad incaricata di monitorare e contrastare il flusso di denaro verso Hamas è stata sciolta, è arrivata come parte di un accordo speciale con Israele.

A partire dal 2018, all’inviato speciale del Qatar a Gaza, Mohammed Al Emadi, è stato permesso di entrare nella Striscia e consegnare milioni di dollari in contanti destinati a progetti umanitari. Ora sembra che quei i soldi siano finiti direttamente nelle mani di Hamas.

"Negli ultimi anni, invece di combattere il finanziamento del terrorismo, Israele ha iniziato a consentire l'afflusso di denaro a Gaza, consentendo anche al Qatar di dare il denaro direttamente a Hamas", ha detto Darshan-Leitner. Ha descritto una politica ufficiale israeliana volta a mantenere divisa la leadership palestinese – Hamas a Gaza e l’Autorità Palestinese in Cisgiordania – e quindi a impedire la creazione di uno Stato palestinese coeso.

"Israele pensava che se avessero dato soldi a Hamas e se avessero permesso ai lavoratori palestinesi di entrare in Israele - se avessero permesso alla gente di Gaza una qualità di vita leggermente migliore - allora non avrebbero avuto motivo di compiere atti terroristici contro Israele", ha detto. .

Quel piano è fallito il 7 ottobre, quando migliaia di terroristi di Hamas altamente addestrati hanno fatto irruzione oltre il confine massacrando circa 1.200 israeliani nelle basi militari, nelle loro case e in un festival musicale della zona. Quell’attacco ha dato inizio all’attuale guerra, e ora le forze israeliane stanno lavorando duramente per smantellare la minaccia terroristica sotterranea di Hamas e localizzare più di 130 cittadini israeliani che si ritiene siano tenuti in ostaggio nei tunnel.

Il generale di brigata (in pensione) Yaakov Nagel, ex consigliere ad interim per la sicurezza nazionale di Israele e ora ricercatore senior presso la Fondazione per la difesa delle democrazie, ha affermato che Hamas ha costruito “un’intera città sotto la città”.

"Sapevamo dei tunnel, ma non ne conoscevamo la larghezza, la profondità o la lunghezza", ha detto. "La gente stimava che fossero circa 200 chilometri, ma ora sembra che siano migliaia di chilometri.

"In alcuni punti, ci sono tre strati di tunnel. E in altri posti è abbastanza largo da consentire il passaggio di una jeep", ha detto Nagel. Ha osservato che è chiaro che una grossa fetta del denaro del Qatar destinato ad aiutare i civili di Gaza a ricostruire la Striscia dopo un precedente round di combattimenti nel 2014 "è andato ai programmi del gruppo terroristico, ai suoi tunnel, ai suoi missili, ai suoi siti di produzione di armi e nelle tasche di leader corrotti."

Prima del 7 ottobre, ha detto, l’attenzione dei militari era solo quella di distruggere i tunnel che attraversavano il confine con il territorio israeliano. Dopo la guerra del 2014 – e le proteste di massa al confine a Gaza nel 2018 – Israele ha potenziato il suo sistema di difesa del confine, investendo 1 miliardo di dollari su una barriera sotterranea per bloccare quei tunnel e sviluppare una nuova tecnologia di intelligence in superficie per monitorare ciò che stava accadendo dall’altra parte.

"Purtroppo ora sappiamo che è stato un errore perché li ha spinti ad attaccare la parte più debole della nostra difesa, quella che si basava esclusivamente sulla tecnologia", ha detto Nagel. "Avevamo l'intelligence, ma non la comprendevamo né la digerivamo appieno. Così, quando 3.000 terroristi hanno fatto irruzione in Israele in 33 punti lungo il confine utilizzando macchinari pesanti, non c'erano abbastanza persone dalla nostra parte del confine per fermarli fisicamente."

L'attacco a sorpresa e ora le sorprese che l'esercito israeliano sta scoprendo a Gaza sono tra le ragioni, ha detto, per cui Israele sta spingendo per un maggiore controllo della Striscia una volta finita la guerra.

"Ciò con cui abbiamo a che fare ora è davvero enorme e ci vorrà molto lavoro per smantellarlo tutto", ha concluso Nagel. "Se Israele non sarà presente in futuro, allora non potrà controllare ciò che sta accadendo. Ed è per questo che Israele preferisce avere un maggiore controllo su Gaza il giorno dopo la guerra, così non incontreremo altre sorprese".