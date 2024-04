In Italia continuano a crescere donazioni e trapianti, ma restano ancora circa 8mila i pazienti in lista d'attesa: per questo, è l'invito egli specialisti, è necessario che sempre più cittadini diano il consenso alla donazione dopo la morte, specialmente registrando il proprio 'sì' al momento del rinnovo della carta d'identità.

'Dichiara il tuo Sì in Comune': è proprio questo il messaggio al centro della ventisettesima Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, che si celebra oggi grazie all'impegno del Ministero della Salute, del Centro nazionale trapianti, delle associazioni del volontariato del dono e con il supporto di Rai per la Sostenibilità.

In questo momento, ricordano ministero della Salute e Centro nazionale trapianti, circa 6mila pazienti stanno aspettando un nuovo rene, poco meno di un migliaio un fegato, circa 700 un cuore, oltre 200 un polmone e altrettanti un pancreas.

Nonostante lo scorso anno il numero delle donazioni di organi abbia superato per la prima volta quota 2mila, permettendo la realizzazione di quasi 4.500 trapianti (oltre il 15% in più del 2022), il numero degli organi che si rendono disponibili non è ancora sufficiente ad assicurare il trapianto a tutti i pazienti che ne hanno bisogno.

"La ricerca scientifica nel campo dei trapianti sta andando velocissima, lo abbiamo dimostrato anche in Italia con il grande sviluppo della donazione a cuore fermo, ma l'innovazione non basta", afferma il direttore del Centro nazionale trapianti Giuseppe Feltrin. "La speranza di chi aspetta un organo resta legata alla scelta della donazione, eppure ancora oggi circa un terzo dei cittadini che registrano la loro volontà sceglie di negare il consenso al prelievo. Dietro queste remore, comprensibili, a volte però c'è poca conoscenza del tema. Per questo è importante informarsi per prendere una decisione consapevole: donare gli organi è una scelta sicura, che non costa nulla a chi la compie ma che salva la vita di chi ne beneficia".

Schillaci, 'donare gli organi è una scelta di vita, diciamo Sì quando rinnoviamo carta d'identità. Gesto che fa la differenza'

"Donare gli organi è una scelta naturale, un gesto che può fare la differenza per chi oggi aspetta un trapianto. Quando rinnoviamo la carta d'identità, facciamo una scelta di vita e diciamo Sì alla donazione". Lo afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti.

"Il nostro sistema trapianti - sottolinea Schillaci - è all'avanguardia per la qualità delle prestazioni erogate e per la capacità di cura e assistenza, ed è già proiettato verso le principali sfide tecnologiche e organizzative che stanno ridisegnando i sistemi sanitari di tutto il mondo. Nostro compito è accompagnare l'introduzione di queste innovazioni sempre a beneficio dei pazienti". Eppure, rileva il ministro, "senza il Sì alla donazione, anche il sistema più avanzato dal punto di vista tecnologico non potrebbe procedere al trapianto.

E ancora: senza quel Sì, gli sforzi dei nostri medici, infermieri e operatori sanitari, a cui rinnovo il mio ringraziamento, sarebbero vani".

"Donare - conclude - è una scelta naturale, un gesto che può fare la differenza per chi oggi aspetta un trapianto".

Donazione degli organi, parte una campagna negli Uffici anagrafe Promossa da ministero Salute e Centro nazionale trapianti

Al via una grande campagna di sensibilizzazione per la donazione degli organi: sarà attuata negli Uffici anagrafe ed è promossa dal ministero della Salute e dal Centro nazionale trapianti (Cnt).

Entro aprile, spiegano ministero e Cnt in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti che sui celebra oggi, verranno inviati a circa 900 uffici anagrafe dei 500 comuni più popolosi d'Italia dei nuovi allestimenti informativi (roll-up, manifesti e locandine) grazie ai quali i cittadini in attesa di rinnovare il documento d'identità potranno ricevere informazioni verificate e corrette sulla donazione, in modo da compiere una scelta consapevole quando arriva il proprio turno allo sportello.

L'iniziativa proseguirà anche nei mesi seguenti ed entro la fine dell'anno saranno 1.500 le sedi anagrafiche e oltre 1.100 i comuni raggiunti, con una copertura territoriale di quasi 40 milioni di cittadini residenti.

Ministero e Cnt ricordano che oltre al momento del rinnovo della carta d'identità, si può dichiarare il proprio Sì alla donazione anche iscrivendosi all'Aido, oppure presso gli appositi sportelli delle Asl, e infine anche solo scrivendo la propria volontà su un foglio di carta semplice datato e firmato da portare con sé.