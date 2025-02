ROMA - Sarà Bruxelles ad ospitare quest’anno la Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo. Giunta alla sua 19ª edizione, la conferenza è organizzata dalla Texas Scientific Italian Community (TSIC) in collaborazione con l’Université de Bruxelles.

I lavori si terranno il 23 maggio nella sede del Parlamento europeo.

La conferenza è aperta ai ricercatori e alle ricercatrici di diversi settori: scienza, tecnologia, aerospazio, medicina e materie umaniste. È aperta anche a tutti i ricercatori e le ricercatrici provenienti dai paesi del mondo.

Per partecipare è necessario mandare un abstract della propria ricerca e una breve biografia, inviandola a conferenceitalianresearchers@gmail.com entro il 31 marzo.

L'Abstract, comprensivo del riassunto della ricerca e della biografia, devono essere in formato docx e limitati a una pagina stampata che non superi le 400 parole. L'incontro si terrà in lingua inglese.

Per consentire la massima partecipazione alla conferenza, l'evento sarà trasmesso anche in live streaming sulla pagina Facebook della TSIC.